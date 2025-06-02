Гусев войдёт в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

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вчера, 17:20

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» будет приглашён в тренерский штаб .

Гусев являлся исполняющим обязанности после увольнения 1 мая. Как сообщает источник, в данный момент Валерий Карпин, слухи о назначении которого в «Динамо» идут уже не первый день, приступил к формированию своего штаба. Помимо Гусева, в него также войдет работающий в клубе .

Ранее появлялась информация о том, что Карпину разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо».