Гусев войдёт в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев будет приглашён в тренерский штаб Валерия Карпина.
Гусев являлся исполняющим обязанности после увольнения Марцела Лички 1 мая. Как сообщает источник, в данный момент Валерий Карпин, слухи о назначении которого в «Динамо» идут уже не первый день, приступил к формированию своего штаба. Помимо Гусева, в него также войдет работающий в клубе Сергей Паршивлюк.
Ранее появлялась информация о том, что Карпину разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо».