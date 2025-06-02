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Гусев войдёт в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

вчера, 17:20

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев будет приглашён в тренерский штаб Валерия Карпина.

Гусев являлся исполняющим обязанности после увольнения Марцела Лички 1 мая. Как сообщает источник, в данный момент Валерий Карпин, слухи о назначении которого в «Динамо» идут уже не первый день, приступил к формированию своего штаба. Помимо Гусева, в него также войдет работающий в клубе Сергей Паршивлюк.

Ранее появлялась информация о том, что Карпину разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Датак (раскрыть)
вчера в 21:25
Ваше право. Но я говорю о нем как о человеке, а человеком, он мне запомнился неискренним...
Датак
Датак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:59
не знаю как болельщики динамо,а я,болельщик ЦСКА,к Ролану отношусь замечательно.
и без работы он бы точно не сидел.отлично справлялся с ролью тренера молодёжи,приложил силы к подготовке лукина,абдулкадырова,глебова и кисляка к главной команде.
уверен,свой шанс в ЦСКА он еще может получить. тренер перспективный
alexamit
alexamit ответ красноярец (раскрыть)
вчера в 20:07
Всех разорвут!
ekf9nmd4uz6u
ekf9nmd4uz6u
вчера в 19:03
Звездный час Валеры, не отделаться бы...
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:03
Alex-67.
А я верю)))
Capral
Capral
вчера в 19:02
А для меня, Гусев, уже никогда не будет патриотом клуба, после его бегства в ЦСКА, вслед за Газзаевым, после чего, он получил от болельщиков Динамо, оскорбительный, но справедливый плакат:"Гусь продажный"!!! А то, что сейчас он в команде не говорит о его любви к клубу, просто, где-то же работать надо...
Baggio R.
Baggio R. ответ матос (раскрыть)
вчера в 18:54
В сборной играли вместе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:47
Не верю я Карпину
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ матос (раскрыть)
вчера в 18:45
В сборной точно пересекались.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:31
Помнится Романцев обиделся на Гусева из-за того, что тот выбрал ЦСКА, а не Спартак и не взял того на ЧМ 2002. А на вопросы почему нет Гусева в команде, отвечал, что в сборной на этой позиции есть Карпин.
протон
протон ответ матос (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
Не играли, это точно. Тем более возрастная разница. Видимо, что то другое было. Ведь по сути, Дзюба с Карпиным не играл в одной команде. У нас ведь и на сайте со многими тут взгляды не совпадают но живем))
матос
матос ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:14
В одной команде они и не играли . А так да , возможно всё)
протон
протон ответ матос (раскрыть)
вчера в 18:04
Видимо, не будучи игроками. Жизнь такая штука. Это может быть где угодно. Ведь не обязательно, что бы они были в одной команде, как игроки.
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:03
Для меня самого интересно.
Aquilotti
Aquilotti
вчера в 18:03
Валера верим
матос
матос ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:01
Когда они пересекались и где будучи игроками ?
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:50
Карпин 1969 года рождения, а Гусев 1977 года. Что у них может быть общего интересно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:43, ред.
Посмотрим что из всего этого выйдет
протон
протон
вчера в 17:26
Неожиданно. Где-то писали, что у Карпина с Гусевым сложные отношения еще со времен игроцкой карьеры. Хотя, может Валера решил со всеми помириться - и с Дзюбой, и с Гусевым
красноярец
красноярец
вчера в 17:24
Интересно будет глянуть на Динамо под руководством Карпина.
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