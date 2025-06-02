Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карпин: «Сборная приоритетнее, чем клуб»

вчера, 19:58

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможную ситуацию совмещения постов в клубе и сборной.

На вопрос, как он поступит, если российскую национальную команду допустят к международным турнирам, Карпин ответил:

А если нас не вернут? Три года мы в такой ситуации, когда нас вернут… Сборная для меня приоритетнее, чем клуб. Я сконцентрирован на ней, но могу рассматривать предложения от клубов. Вы узнаете, готов ли я. Если возглавлю клуб – значит, готов. Но не рассматриваю вариант полностью уйти из сборной.

Ранее в интервью Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с московским «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с «Динамо»
Вчера, 19:04
СлухиГусев войдёт в тренерский штаб Карпина в «Динамо»
Вчера, 17:20
Слухи«Крылья Советов» заинтересованы подписать Магомеда Адиева
01 июня
СлухиВ «Урале» заявили, что тренерский штаб покинет клуб
01 июня
Тренер «Сочи» Морено пропустит ответный матч против «Пари НН»
31 мая
СлухиСтало известно, кто может заменить Осинькина в «Крыльях»
30 мая
Сортировать
Все комментарии
Gorasul
Gorasul
сегодня в 00:00
Он о чём? Что такое сборная России по футболу?
протон
протон
вчера в 20:57
Еще бы! Приоритетнее, когда в соперниках дворовые команды). а в клубе отвественности больше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:46
Валера лукавит как типичный краснобай
Где он основные деньги получает? Ясно а клубе. Вопрос о приоритете снимается
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:41
Сборная в настрящее время просто для отчета. Туда можно любого назначить , кто понимает в футболе...ни какой ответственности...А клуб ...там спрос по полной...
lotsman
lotsman
вчера в 20:36
Конечно приоритетнее. В создавшейся ситуации сборная много труда и внимания не требует, а с клубом надо работать, пахать надо, чтобы руководство и болельщики были тобой довольны.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:24
Единожды солгавший солжет дважды, единожды предавший предаст не раз))
8etpq9jd3z98
8etpq9jd3z98
вчера в 20:17
В Ростове справлялся, в Динамо тоже справится и не его вина что сборная в подвешенном состоянии
Capral
Capral
вчера в 20:12, ред.
Типично по одесски- вопросом на вопрос.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сборная приоритетнее, чем клуб, в ней меньше работы...
😂😂😂😂😂😂😂
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:07
Короче Валера хочет второй стульчик - клубный!
Оно и понятно)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 