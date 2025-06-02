Карпин: «Сборная приоритетнее, чем клуб»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможную ситуацию совмещения постов в клубе и сборной.
На вопрос, как он поступит, если российскую национальную команду допустят к международным турнирам, Карпин ответил:
А если нас не вернут? Три года мы в такой ситуации, когда нас вернут… Сборная для меня приоритетнее, чем клуб. Я сконцентрирован на ней, но могу рассматривать предложения от клубов. Вы узнаете, готов ли я. Если возглавлю клуб – значит, готов. Но не рассматриваю вариант полностью уйти из сборной.
Ранее в интервью Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с московским «Динамо».
Где он основные деньги получает? Ясно а клубе. Вопрос о приоритете снимается
Где он основные деньги получает? Ясно а клубе. Вопрос о приоритете снимается
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сборная приоритетнее, чем клуб, в ней меньше работы...
😂😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сборная приоритетнее, чем клуб, в ней меньше работы...
😂😂😂😂😂😂😂
Оно и понятно)
Оно и понятно)