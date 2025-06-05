Радимов: «Главное разочарование сезона? Весенний „Спартак“»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил прошедший футбольный сезон и назвал самое главное разочарование в Российской Премьер-Лиге.
Разочарование — это «Спартак» весной! Купить на 30 миллионов двух футболистов в атаку и потерять всё хорошее, что было. Проиграли Махачкале, вылетели в полуфинале Кубка. Перестал забивать лучший нападающий Угальде. Ну и самое удивительное — проиграть весну, не выиграть ни одного титула, ничего, и продлить контракт со Станковичем! Не знаю, чем они там руководствуются.
«Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. По завершении сезона клуб объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем до 2027 года.
"На вопрос "как дела?" - завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку - в общем, ушел от ответа"(с) Жванецкий ))...
"На вопрос "как дела?" - завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку - в общем, ушел от ответа"(с) Жванецкий ))...
Уже "друзья-враги" по полкам наши косяки раскладывают...)
Уже "друзья-враги" по полкам наши косяки раскладывают...)