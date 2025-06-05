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Радимов: «Главное разочарование сезона? Весенний „Спартак“»

сегодня, 15:28

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил прошедший футбольный сезон и назвал самое главное разочарование в Российской Премьер-Лиге.

Разочарование — это «Спартак» весной! Купить на 30 миллионов двух футболистов в атаку и потерять всё хорошее, что было. Проиграли Махачкале, вылетели в полуфинале Кубка. Перестал забивать лучший нападающий Угальде. Ну и самое удивительное — проиграть весну, не выиграть ни одного титула, ничего, и продлить контракт со Станковичем! Не знаю, чем они там руководствуются.

«Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. По завершении сезона клуб объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем до 2027 года.

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Все комментарии
pt75q2tadsn3
pt75q2tadsn3
сегодня в 15:52
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 15:48
    Лукавит Буланов 100 % ! Но про зенит нельзя говорить плохо))
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 15:46, ред.
    Опять про Спартак?)...Зенит значит не разочаровал)...

    "На вопрос "как дела?" - завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку - в общем, ушел от ответа"(с) Жванецкий ))...
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 15:35, ред.
    Ну разочаровал это громко сказано, чтобы разочароваться надо очароваться сначала, а этого не было в принципе, с первой же пресс конференции стало всё ясно с этим вторым Абаскалем, осенью было очевидно что на фарте едем по разбитым ростовским стёклам и прочему детскому неуравновешенному поведению тренера. А весной и химия прошла и пошёл реальный результат работы тренера. Всмысле не работы, а пребывания на бровке, орания на судей и прочих детских выходок. А предстоящий сезон уже весь будет как весна вплоть до увольнения лысого шарлатана.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 15:35
    Дожились...
    Уже "друзья-враги" по полкам наши косяки раскладывают...)
    Гость
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