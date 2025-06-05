Радимов: «Главное разочарование сезона? Весенний „Спартак“»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России оценил прошедший футбольный сезон и назвал самое главное разочарование в Российской Премьер-Лиге.

Разочарование — это «Спартак» весной! Купить на 30 миллионов двух футболистов в атаку и потерять всё хорошее, что было. Проиграли Махачкале, вылетели в полуфинале Кубка. Перестал забивать лучший нападающий Угальде. Ну и самое удивительное — проиграть весну, не выиграть ни одного титула, ничего, и продлить контракт со Станковичем! Не знаю, чем они там руководствуются.