Габулов назвал Агкацева лучшим игроком Российской Премьер-Лиги

Бывший вратарь сборной России назвал лучшим футболистом прошедшего сезона голкипера «Краснодара» .

Лучший игрок сезона в РПЛ — Станислав Агкацев. Он хорошо себя проявил в «Краснодаре», стал чемпионом с командой. Станислав играл стабильно, были яркие спасения. Он провёл первый полноценный сезон и сразу стал чемпионом страны. Надеюсь, Агкацев продолжит прогрессировать, всё зависит от него. Второй сезон в карьере самый сложный. Агкацеву нужно соответствовать уровню и защитить титул чемпиона с командой.