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Габулов назвал Агкацева лучшим игроком Российской Премьер-Лиги

сегодня, 10:09

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал лучшим футболистом прошедшего сезона голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

Лучший игрок сезона в РПЛ — Станислав Агкацев. Он хорошо себя проявил в «Краснодаре», стал чемпионом с командой. Станислав играл стабильно, были яркие спасения. Он провёл первый полноценный сезон и сразу стал чемпионом страны. Надеюсь, Агкацев продолжит прогрессировать, всё зависит от него. Второй сезон в карьере самый сложный. Агкацеву нужно соответствовать уровню и защитить титул чемпиона с командой.

Агкацев провел 15 матчей без пропущенных мячей в Российской Премьер-Лиге и помог «быкам» впервые в истории стать чемпионами России.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:16, ред.
То, что стал чемпионом, так не он один. Он стал чемпионом в составе команды. Это команда стала чемпионом, а он вместе со всеми. По поводу голов, так он не лучший. У него пропущено 23, а у Зенита 18 и у ЦСКА 21..
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 11:09
Прямой путь на лавку Топ-чемпионата
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:01, ред.
Ещё бы от игор Сборной не косил, а становился железно первым номером на долгое время, как Акинфеев, и тогда вообще будет лучшим.
Capral
Capral
сегодня в 10:21
Как игрок не знаю, но вратарь- точно лучший!!!
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