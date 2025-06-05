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Виллиан сравнил игрока «Челси» Эстевао с Ямалем

сегодня, 19:47

Бывший футболист «Челси» Виллиан сравнил новичка «синих» Эстевао, который присоединится к лондонскому клубу этим летом, с Ламином Ямалем из «Барселоны».

У Эстевао большой потенциал, много отличных качеств. Он ещё очень молод, но у него такой же потенциал, как у Ламина Ямала, у них похожий стиль игры.

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Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 20:58
Сравнил Ж с пальцем!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:13
Не являюсь уж прямо почитателем Ямаля , но сравнивать с ним сейчас это не комильфо!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:10
Эстевао прекрасно играет в Бразилии, посмотрим, как покажет себя в более сильном чемпионате.
С Ямалем сравнение ни к чему, марокканец играет с 16-17 лет на высоком уровне за Барселону и сборную Испании.
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