Виллиан сравнил игрока «Челси» Эстевао с Ямалем

Бывший футболист «Челси» сравнил новичка «синих» , который присоединится к лондонскому клубу этим летом, с Ламином Ямалем из «Барселоны».

У Эстевао большой потенциал, много отличных качеств. Он ещё очень молод, но у него такой же потенциал, как у Ламина Ямала, у них похожий стиль игры.