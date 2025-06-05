Виллиан сравнил игрока «Челси» Эстевао с Ямалем

Бывший футболист «Челси» Виллиан сравнил новичка «синих» Эстевао, который присоединится к лондонскому клубу этим летом, с Ламином Ямалем из «Барселоны».
У Эстевао большой потенциал, много отличных качеств. Он ещё очень молод, но у него такой же потенциал, как у Ламина Ямала, у них похожий стиль игры.
С Ямалем сравнение ни к чему, марокканец играет с 16-17 лет на высоком уровне за Барселону и сборную Испании.
С Ямалем сравнение ни к чему, марокканец играет с 16-17 лет на высоком уровне за Барселону и сборную Испании.