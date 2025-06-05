Гвардиола: «Я гений? Да бросьте»

Главный тренер «Манчестер Сити» не считает себя каким-то особенным.

Вы думаете, я чувствую себя особенным, потому что выиграл много титулов? Нет! Забудьте об этом! Я считаю, что особенным является врач, который спасает жизни. Это гениально. Гений ли я? Да бросьте. Я не хочу притворяться скромным: конечно, я хорош! И доказываю это на протяжении многих лет. Но я добивался успеха потому, что мою кандидатуру выбирали. В определенные моменты, руководя Лионелем Месси и другими великими игроками, я создавал невероятные команды. Но другие тренеры, окажись они в нужный момент на этой должности, возможно, смогли бы сделать то же самое.