Гвардиола: «Я гений? Да бросьте»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не считает себя каким-то особенным.
Вы думаете, я чувствую себя особенным, потому что выиграл много титулов? Нет! Забудьте об этом! Я считаю, что особенным является врач, который спасает жизни. Это гениально. Гений ли я? Да бросьте. Я не хочу притворяться скромным: конечно, я хорош! И доказываю это на протяжении многих лет. Но я добивался успеха потому, что мою кандидатуру выбирали. В определенные моменты, руководя Лионелем Месси и другими великими игроками, я создавал невероятные команды. Но другие тренеры, окажись они в нужный момент на этой должности, возможно, смогли бы сделать то же самое.
Ранее тренер высказал своё мнение по поводу трансферных слухов вокруг его команды. «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона занял третье место в Английской Премьер-Лиге, набрав 71 очко.
Тренер, который три года подряд лепил из самого немецкого клуба вторую Барселону- не гений.
Тренер, который не выиграл в Баварии за три года ни одной ЛЧ- не гений.
Тренер, который, после потери Де Брюйне не смог перестроиться и поменять игровую схему- не гений.
Тренер, который весь прошедший сезон стонал и ныл, искал несуществующие и смешные отмазки- не гений.
Из всего этого видно, что можно быть титулованным наставником, но при этом не быть гением. Я всегда говорил, что Гварду не хватает идейности. Но тренер, конечно- незаурядный, в своем плане... Тренер, могущий слепить такого монстра, как МС- однозначно большой.
Тренер, который три года подряд лепил из самого немецкого клуба вторую Барселону- не гений.
Тренер, который не выиграл в Баварии за три года ни одной ЛЧ- не гений.
Тренер, который, после потери Де Брюйне не смог перестроиться и поменять игровую схему- не гений.
Тренер, который весь прошедший сезон стонал и ныл, искал несуществующие и смешные отмазки- не гений.
Из всего этого видно, что можно быть титулованным наставником, но при этом не быть гением. Я всегда говорил, что Гварду не хватает идейности. Но тренер, конечно- незаурядный, в своем плане... Тренер, могущий слепить такого монстра, как МС- однозначно большой.
А от Де Брюйне нужно то только пасануть. Чего еще не хватает МС? И это в командах Гвардиолы, где важно катать мяч? Не хватает последнего паса?
Прощальное видео которое Ман Сити сделал для Де Брюйне выглядело как нарезка его пасов. Не голов. Не отборов или игры головой. Именно пасов.
Значит внутри Гвардиолы игра в тики-таку борется с Де Брюйне? Как и в Барселоне без ХавИньесты. Сразу - пустота.
Стиль зависим от личности. А его представляют наоборот - как перепас всей команды. Главное не в удержании мяча, а в том, что будет дальше.
А от Де Брюйне нужно то только пасануть. Чего еще не хватает МС? И это в командах Гвардиолы, где важно катать мяч? Не хватает последнего паса?
Прощальное видео которое Ман Сити сделал для Де Брюйне выглядело как нарезка его пасов. Не голов. Не отборов или игры головой. Именно пасов.
Значит внутри Гвардиолы игра в тики-таку борется с Де Брюйне? Как и в Барселоне без ХавИньесты. Сразу - пустота.
Стиль зависим от личности. А его представляют наоборот - как перепас всей команды. Главное не в удержании мяча, а в том, что будет дальше.
Мне как-то один знакомый взорвал башку - мы обсуждали как изменился тренируя сборную Италии известный по Зениту Спалетти. В Наполи у него была красивая размашистая атака по флангам, скорости, пусть одинаково - но в Италии такой игры не было ни у кого, Наполи он сделал чемпионом Серии А. А в сборной - тишина, автобус, каттеначчо, удушение змей змеями. Как так? Так вот, говорит челик, у Спалетти в Наполи не было итальянцев. И я как то посмотрел его состав - там от случая к случаю играло всего 2. А в сборной - тьма. Итальянцев.
Ничего похожего на Наполи в сборной Италии у Спалетти нет. Вообще.
Неудача ли Бавария - Гвардиолы? Или Германия такая?
Мне как-то один знакомый взорвал башку - мы обсуждали как изменился тренируя сборную Италии известный по Зениту Спалетти. В Наполи у него была красивая размашистая атака по флангам, скорости, пусть одинаково - но в Италии такой игры не было ни у кого, Наполи он сделал чемпионом Серии А. А в сборной - тишина, автобус, каттеначчо, удушение змей змеями. Как так? Так вот, говорит челик, у Спалетти в Наполи не было итальянцев. И я как то посмотрел его состав - там от случая к случаю играло всего 2. А в сборной - тьма. Итальянцев.
Ничего похожего на Наполи в сборной Италии у Спалетти нет. Вообще.
Неудача ли Бавария - Гвардиолы? Или Германия такая?