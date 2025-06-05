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Гвардиола: «Я гений? Да бросьте»

сегодня, 14:45

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не считает себя каким-то особенным.

Вы думаете, я чувствую себя особенным, потому что выиграл много титулов? Нет! Забудьте об этом! Я считаю, что особенным является врач, который спасает жизни. Это гениально. Гений ли я? Да бросьте. Я не хочу притворяться скромным: конечно, я хорош! И доказываю это на протяжении многих лет. Но я добивался успеха потому, что мою кандидатуру выбирали. В определенные моменты, руководя Лионелем Месси и другими великими игроками, я создавал невероятные команды. Но другие тренеры, окажись они в нужный момент на этой должности, возможно, смогли бы сделать то же самое.

Ранее тренер высказал своё мнение по поводу трансферных слухов вокруг его команды. «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона занял третье место в Английской Премьер-Лиге, набрав 71 очко.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ catal (раскрыть)
сегодня в 16:12, ред.
Я всё заметил. А еще я заметил- жесточайшую критику в адрес Гварда в Баварии, после которой, он места себе не находил. Да, я написал, что три года, он пытался из самого немецкого клуба лепить еще одну Барселону, но это не оценили в Германии. Что касается Крооса, то его сравнивали в Германии с молодым Беккенбауэром, когда тот, играл еще в полузащите, и естественно, первый, кто тогда отреагировал на уход Крооса был Л.Маттеус, а затем, и Ф.Беккенбауэр, который объявил следующее:" Бавария- Честь и Гордость нации, и мы никому не позволим менять её исторический стиль"!
У Гварда не получилось поменять Баварию, также, как не получилось поменять немецкий футбол Тухелю в Баварии. На те же грабли наступил Анчелотти, сменивший Гварда в Баварии, который, уже в своем, итальянском стиле пытался привнести изменения в Мюнхен...
На ваш вопрос- "неудача ли Бавария Гвардиолы или Германия такая", я отвечу: надо уважать менталитет страны, и её футбол в частности.
catal
catal ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:45, ред.
А вы заметили, что после прихода в Баварию Гвардиола выкинул из команды именно Тони Крооса за его самостоятельность в игре в пас? Это Гвардиола продал в МЮ Швайнштайгера из Баварии. Он пытался менять Баварию под испанский стиль, немцы не понимают тики-таку мешают. Гвардиола постоянно тащил в Баварию испанцев и прочих латиносов.
Мне как-то один знакомый взорвал башку - мы обсуждали как изменился тренируя сборную Италии известный по Зениту Спалетти. В Наполи у него была красивая размашистая атака по флангам, скорости, пусть одинаково - но в Италии такой игры не было ни у кого, Наполи он сделал чемпионом Серии А. А в сборной - тишина, автобус, каттеначчо, удушение змей змеями. Как так? Так вот, говорит челик, у Спалетти в Наполи не было итальянцев. И я как то посмотрел его состав - там от случая к случаю играло всего 2. А в сборной - тьма. Итальянцев.
Ничего похожего на Наполи в сборной Италии у Спалетти нет. Вообще.
Неудача ли Бавария - Гвардиолы? Или Германия такая?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:22
Да нееее 😁
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:12
Конечно не гений, всю карьеру по топ клубам бегает где ему самых дорогих игроков на два состава по купают на это много ума не надо. Пусть попробует выйграть Лч с не топовым клубам как это сделал Моуринью с Порту, вот он да особенный тренер, гений!! А Гвардиола это обычный физрук.👎
Capral
Capral ответ catal (раскрыть)
сегодня в 15:12
Если вы заметили, я вспомнил не только Де Брюйне, но и большинство других аспектов, неудачной работы Гвардиолы...
catal
catal ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:07
Мне кажется во всех подобных ситуация (как том же потерявшемся без Крооса Реале) виновата несовместимость коллективности и индивидуальности. Футбол - командная игра. Когда один человек сильно на нее влияет и зависит - это всегда будет эффектом шампанского и его пробки, пробка вылетает - шампанское бурлит. Нет Хави Барселона падает. Нет Де Брюйне - падает МС.
А от Де Брюйне нужно то только пасануть. Чего еще не хватает МС? И это в командах Гвардиолы, где важно катать мяч? Не хватает последнего паса?
Прощальное видео которое Ман Сити сделал для Де Брюйне выглядело как нарезка его пасов. Не голов. Не отборов или игры головой. Именно пасов.
Значит внутри Гвардиолы игра в тики-таку борется с Де Брюйне? Как и в Барселоне без ХавИньесты. Сразу - пустота.
Стиль зависим от личности. А его представляют наоборот - как перепас всей команды. Главное не в удержании мяча, а в том, что будет дальше.
Capral
Capral
сегодня в 14:54, ред.
Титулованный, но не гений.
Тренер, который три года подряд лепил из самого немецкого клуба вторую Барселону- не гений.
Тренер, который не выиграл в Баварии за три года ни одной ЛЧ- не гений.
Тренер, который, после потери Де Брюйне не смог перестроиться и поменять игровую схему- не гений.
Тренер, который весь прошедший сезон стонал и ныл, искал несуществующие и смешные отмазки- не гений.
Из всего этого видно, что можно быть титулованным наставником, но при этом не быть гением. Я всегда говорил, что Гварду не хватает идейности. Но тренер, конечно- незаурядный, в своем плане... Тренер, могущий слепить такого монстра, как МС- однозначно большой.
krvkcq7krnt6
krvkcq7krnt6
сегодня в 14:47
Скромный парень этот Пеп Гвардиола
протон
протон
сегодня в 14:47
"Но другие тренеры, окажись они в нужный момент на этой должности, возможно, смогли бы сделать то же самое"
У хейтеров Пепа синий экран выскочил
shlomo
shlomo
сегодня в 14:46
Неее я не гений... я лысый шарлатан ...:)))
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