Анчелотти сжевал 8 жвачек в дебютном матче за сборную Бразилии

Карло Анчелотти провёл свой первый матч на посту главного тренера сборной Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Встреча с Эквадором завершилась нулевой ничьей (0:0).
Любопытный факт из этого матча — журналист Карлос Жил подсчитал, что за время игры Анчелотти сжевал восемь жевательных резинок. В первом тайме он сжевал пять, а во втором — ещё три.
ибо не ясно, вошёл ли он в топ-десятку самых жующих тренеров мира !
ибо не ясно, вошёл ли он в топ-десятку самых жующих тренеров мира !
П.С. Желудок у чела железный однако.. Как говаривал мосье Бендер, видать он произошел от коровы.
П.С. Желудок у чела железный однако.. Как говаривал мосье Бендер, видать он произошел от коровы.