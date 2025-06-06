Анчелотти сжевал 8 жвачек в дебютном матче за сборную Бразилии

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вчера, 12:20

провёл свой первый матч на посту главного тренера сборной Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Встреча с Эквадором завершилась нулевой ничьей (0:0).

Любопытный факт из этого матча — журналист Карлос Жил подсчитал, что за время игры Анчелотти сжевал восемь жевательных резинок. В первом тайме он сжевал пять, а во втором — ещё три.