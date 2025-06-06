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Анчелотти сжевал 8 жвачек в дебютном матче за сборную Бразилии

вчера, 12:20
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор0 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Карло Анчелотти провёл свой первый матч на посту главного тренера сборной Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Встреча с Эквадором завершилась нулевой ничьей (0:0).

Любопытный факт из этого матча — журналист Карлос Жил подсчитал, что за время игры Анчелотти сжевал восемь жевательных резинок. В первом тайме он сжевал пять, а во втором — ещё три.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:21
Невротик видимо.
AKH
AKH
вчера в 13:02
Маловато будет.. Как перейдет на 10+ за матч, игра пойдет у Бразилии..

П.С. Желудок у чела железный однако.. Как говаривал мосье Бендер, видать он произошел от коровы.
Брулин
Брулин
вчера в 12:44
Наконец-то топ-аналитика подъехала
112910415
112910415
вчера в 12:36
нужен сводный рейтинг !
ибо не ясно, вошёл ли он в топ-десятку самых жующих тренеров мира !
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 12:22
Считай курил 8 сигарет за матч, много!
протон
протон
вчера в 12:21
это ж какая безнадега должна была быть на поле, что репортер считал жвачки?))
Гость
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