Бувач хотел назначить Шахина главным тренером «Динамо»

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вчера, 14:24

Спортивный директор московского «Динамо» пытался назначить на пост главного тренера команды , ранее работавшего в дортмундской «Боруссии».

По информации источника, Бувач звонил 36-летнему турку после увольнения с целью узнать, заинтересован ли тот возглавить «Динамо». При этом отмечается, что в клубе отказались от идеи приглашения иностранных тренеров и ищут российского специалиста, а влияние самого Бувача в руководстве москвичей упало — его мнение перестало быть ключевым в принятии решений.

Нури Шахин был уволен из «Боруссии» в январе этого года из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» возглавит , который уже подтверждал факт идущих переговоров.