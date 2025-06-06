Бувач хотел назначить Шахина главным тренером «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач пытался назначить на пост главного тренера команды Нури Шахина, ранее работавшего в дортмундской «Боруссии».
По информации источника, Бувач звонил 36-летнему турку после увольнения Марцела Лички с целью узнать, заинтересован ли тот возглавить «Динамо». При этом отмечается, что в клубе отказались от идеи приглашения иностранных тренеров и ищут российского специалиста, а влияние самого Бувача в руководстве москвичей упало — его мнение перестало быть ключевым в принятии решений.
Нури Шахин был уволен из «Боруссии» в январе этого года из-за неудовлетворительных результатов.
Ранее сообщалось, что «Динамо» возглавит Валерий Карпин, который уже подтверждал факт идущих переговоров.
Болейте за своих, а непротив чужих!
Болейте за своих, а непротив чужих!
Неужели Бувач всего этого не знал, неужели, прежде, чем обсуждать идею приглашения турка не знал или не видел работу последнего в Дортмунде?! Шахин- это типичный Личкa, работающий по принципу- только в атаку, невзирая на тылы!!! Даже такой классный форвард как Гирасси, полностью потерялся в Дортмунде... Абсолютно безыдейный тренер, не имеющий, даже начального понятия о строительстве команды.
После того, как Шахин возглавил Боруссию, он, на первой же своей ПК объявил, цитирую: "В моё футболе не будет больше, той замкнутости и того изнурительного футбола, который был у моего предшественника. Теперь, каждый может импровизировать и креативить. Я не буду мешать моим игрокам фантазировать на поле..." Ну вот, и до фантазировался...
Неужели Бувач всего этого не знал, неужели, прежде, чем обсуждать идею приглашения турка не знал или не видел работу последнего в Дортмунде?! Шахин- это типичный Личкa, работающий по принципу- только в атаку, невзирая на тылы!!! Даже такой классный форвард как Гирасси, полностью потерялся в Дортмунде... Абсолютно безыдейный тренер, не имеющий, даже начального понятия о строительстве команды.
После того, как Шахин возглавил Боруссию, он, на первой же своей ПК объявил, цитирую: "В моё футболе не будет больше, той замкнутости и того изнурительного футбола, который был у моего предшественника. Теперь, каждый может импровизировать и креативить. Я не буду мешать моим игрокам фантазировать на поле..." Ну вот, и до фантазировался...