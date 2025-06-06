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Бувач хотел назначить Шахина главным тренером «Динамо»

вчера, 14:24

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач пытался назначить на пост главного тренера команды Нури Шахина, ранее работавшего в дортмундской «Боруссии».

По информации источника, Бувач звонил 36-летнему турку после увольнения Марцела Лички с целью узнать, заинтересован ли тот возглавить «Динамо». При этом отмечается, что в клубе отказались от идеи приглашения иностранных тренеров и ищут российского специалиста, а влияние самого Бувача в руководстве москвичей упало — его мнение перестало быть ключевым в принятии решений.

Нури Шахин был уволен из «Боруссии» в январе этого года из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» возглавит Валерий Карпин, который уже подтверждал факт идущих переговоров.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 16:22
Согласен.
Николай 1
Николай 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:18
Думаю все проще гораздо. Выбор тренера (да и игроков многих) зависит от того, сколько при его покупке прилипнет к собственным рукам. Спортивной составляющей тут часто искать не надо.
stanichnik
stanichnik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:37
Доброго Здоровья, Buzz!
Победить должен тот, кто принимает окончательное решение и несёт за него полную ответственность, а если его компетенция вызывает сомнения или его ошибки носят системный характер, то его тоже нужно отнести к проигравшим и значит он должен передать свои полномочия.
112910415
112910415
вчера в 15:27
Бувач, до свиданья !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:13
Кто должен выйти победителем чтобы московскому Динамо стало лучше?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:12
Видимо он кому-то важен и нужен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:06
А разве этого иди-та нельзя попросить на выход? Но это же ужас что он творит! Сдается если Валера придет а это чудо останется , то непременно он будет гадить Валере! А тот в долгу не останется!
Capral
Capral
вчера в 14:54
И вот, пусть, теперь, после этого, кто-то скажет, что Бувач не вредитель!!! Спросите меня, кто такой Шахин и как его критиковала немецкая пресса- я расскажу. Большего уродства быть не может. Он, точно, ничем не лучше- ни шварца, ни пивного чеха. Все трое- одного поля ягоды, все трое без футбольного образования. Шахин- это вообще нечто. Тренер, который довел команду до полного, полнейшего непонимания и идиотизма, который решил поменять немецкий футбол, перевернуть его исторические традиции. И ведь что интересно, до Шахина, трое знаменитых тренера, в разное время пытались это сделать, и все трое провалились...

Неужели Бувач всего этого не знал, неужели, прежде, чем обсуждать идею приглашения турка не знал или не видел работу последнего в Дортмунде?! Шахин- это типичный Личкa, работающий по принципу- только в атаку, невзирая на тылы!!! Даже такой классный форвард как Гирасси, полностью потерялся в Дортмунде... Абсолютно безыдейный тренер, не имеющий, даже начального понятия о строительстве команды.

После того, как Шахин возглавил Боруссию, он, на первой же своей ПК объявил, цитирую: "В моё футболе не будет больше, той замкнутости и того изнурительного футбола, который был у моего предшественника. Теперь, каждый может импровизировать и креативить. Я не буду мешать моим игрокам фантазировать на поле..." Ну вот, и до фантазировался...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:47
Судя по этой новости в динамовском руководстве назревают серьёзные разногласия и их развитие будут напрямую зависить от результатов работы нового Главного тренера, а так же от ближайшей трансферной компании московского клуба. Лишь бы все эти эти внутренние неурядицы не отразилось негативно на положении команды в предстоящем чемпионате РПЛ.
Болейте за своих, а непротив чужих!
Гость
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