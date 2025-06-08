Тер Штеген готов пойти на конфронтацию с «Барселоной»

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вчера, 11:22

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии возмущён поведением клуба и не намерен вести переговоры о переходе в другую команду. На следующей неделе каталонцы хотят объявить о приобретении голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсии и попытаться убедить немца в том, что он должен покинуть «блауграну».

Тер Штеген не хотел публично комментировать эту ситуацию. Немец удивлён всем происходящим и очень обижен. На сегодняшний день тер Штеген готов пойти на конфронтацию с клубом. Он чувствует, что полностью восстановился и готов бороться за место в стартовом составе «Барселоны». Однако клуб дал понять 33-летнему голкиперу, что Гарсия является стратегическим выбором и будет играть в стартовом составе в любом случае. Тер Штеген может сам решить, уходить ему или остаться. Если он хочет продолжить играть в «Барселоне», он сможет это сделать, но с чётким пониманием своей новой роли. А если немец решит добровольно расторгнуть контракт с клубом, то ему выплатят годовой оклад.

В свою очередь, тер Штеген убеждён, что он попал в немилость по личным причинам. Между ним и спортивным директором «Барселоны» Деку, а также главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом нет взаимопонимания. На данный момент тер Штеген собирается начать предсезонную подготовку в составе каталонцев и доказать свою состоятельность.