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Тер Штеген готов пойти на конфронтацию с «Барселоной»

вчера, 11:22

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген возмущён поведением клуба и не намерен вести переговоры о переходе в другую команду. На следующей неделе каталонцы хотят объявить о приобретении голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсии и попытаться убедить немца в том, что он должен покинуть «блауграну».

Тер Штеген не хотел публично комментировать эту ситуацию. Немец удивлён всем происходящим и очень обижен. На сегодняшний день тер Штеген готов пойти на конфронтацию с клубом. Он чувствует, что полностью восстановился и готов бороться за место в стартовом составе «Барселоны». Однако клуб дал понять 33-летнему голкиперу, что Гарсия является стратегическим выбором и будет играть в стартовом составе в любом случае. Тер Штеген может сам решить, уходить ему или остаться. Если он хочет продолжить играть в «Барселоне», он сможет это сделать, но с чётким пониманием своей новой роли. А если немец решит добровольно расторгнуть контракт с клубом, то ему выплатят годовой оклад.

В свою очередь, тер Штеген убеждён, что он попал в немилость по личным причинам. Между ним и спортивным директором «Барселоны» Деку, а также главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом нет взаимопонимания. На данный момент тер Штеген собирается начать предсезонную подготовку в составе каталонцев и доказать свою состоятельность.

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Все комментарии
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 21:19
А Иньяки Пенью куда денут, в еще более глубокий запас?😏
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:00, ред.
Многие на перегонки выдвигают свои версии, но может быть так, что ситуация не такая критичная для Тер Штегена, как описывают его журналюги.
Флик уже успел обломать многих критиканов, которые пророчили ему провал в Барселоне. У него просто так никто сидеть не будет. Есть толк, - останется, нет - на выход!
Раз ему остался год по контракту, то пусть отыграет сезон, заодно и Гарсия адаптируется.
catal
catal
вчера в 16:09, ред.
И да, по правилам ФИФА клуб должен выплатить компенсацию за расторжение в любом случае. Но если у него нет "уважительной причины" выгонять игрока - он еще и подпадет под спортивные санкции ФИФА.
Так что немец ведет себя правильно. Выгонять его причин нет.
catal
catal ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:58, ред.
Почитал о расторжении контрактов, ФИФА в своих юридических правилах внесло положения о необходимости уважения стабильности исполнения сторонами контракта, то есть расторжение возможно только при каких-то космических причинах, соблюдение контракта важнее. Травма несовместимая с продолжением сотрудничества, агрессия в отношении клуба в высказываниях и пр.
Вон Азар сидел на зарплате 2 млн в Реале целый год и ничего. Мы сидим, а денежки идут. Если бы у Барселоны были деньги, они бы и не думали сильно, что делать с немцем, сидеть ему на лавке или нет. Может он лучше? Почему бы не проверить и не доказать игрой, лучше он или нет?
Вон в теме покупки Челси еще одного вратаря кто-то написал, что у них уже 10 штук. И как они там живут? Как то живут... Хотя это конечно страшно, целая футбольная команда из вратарей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:02
тер Штеген и Щенсны не вывозят уровень.
у тер Штегена мандраж в важных матчах , у Щенсны каждый более менее нормальный удар в створ, это гол .
вратарская позиция в Барселоне слабая , нет такого вратаря, кто бы мог своей игрой вытащить матч.
теперь Барса покупает нового вратаря.
у немца слишком большая зарплата, плюс потерял уверенность.
как и Араухо.
вот этих двоих ....можно или продать, или разорвать контракты с ними.
rufunt
rufunt
вчера в 12:55
никогда такого не было и вот опять)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:37
Никогда не нравился Деку как игрок, а как спортивный директор еще больше. Вот уж от кого точно Барсе нужно избавиться.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:18
ЧТо-то в последнее время у Барсы дела плохи в отношении с футболистами, то Де Йонг попал в опалу, то Тер Штеген, правда потом смог доказать свое место в схеме Флика
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:17
Надо дождаться официального подтверждения о приобретении Гарсии из Эспаньола, а потом делать выводы.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ AKH (раскрыть)
вчера в 12:14
Я, думаю, спор в том, что Барса не хочет платить ему эту зарплату и хочет продать его быстрее. Получить бабки и соответственно сэкономить на его зарплате. Новый кипер явно не на ту зарплату пришёл, что у немецкого вратаря и у Щесного она не такая.
Apsny
Apsny
вчера в 12:11
Когда под его нажимом клуб пошёл не его поводу и Браво ушёл, тогда и получилось, что посеешь, то и пожнешь
AKH
AKH
вчера в 12:02, ред.
Вроде у него по контракту 1 год остался. Так чего гнать из команды, если все равно платят годовую зп. Пусть сидит на лавке.. О чем спор то?
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:44
Уже 33 ему.. До сих пор позади Нойера в сборной, а там уже и новенькие подрастают, не повезло ему с этим, он так то неплохой кипер
catal
catal
вчера в 11:43
Вот и проявляется реальность из-под напускного дружелюбия Барселоны.
Футболист - это такая деталь, которую можно выкинуть как грязь. И нужно выкидывать как можно подлее. Месси всегда хочет застрелить Иньесу, и нанимает быдло на улице как он делал в Аргентине чтобы избить, Бускетс мечтает только о том, чтобы из команды выгнали Кессье, конкурента купленного в Милане. Кессье говорит только о том, как его ненааидели футболисты в Барселоне.
Capral
Capral
вчера в 11:42
А что, гонимый и всеми посылаемый снова конФЛИКт затеял? Ну вот, незря его посылали в сборной- он того достоин. Ничего ничего- это только начало...
jf6j5qehxkyf
jf6j5qehxkyf
вчера в 11:41
Зря Штеген возмущается, тут всё тренер должен решать, бери за год зарплату и ищи работу
Тень 20
Тень 20
вчера в 11:39
Барселона - это гнилая тема
Всё, как обычно
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:35
Странные дело творятся в Барсе
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:35, ред.
Ему уже тридцать три... И он проиграет
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:33
Интересно, как отреагируют болельщики Барселоны, которые очень любят рассказывать, как Реал во главе с Пересом, чуть ли не пинком под зад выгоняет своих звёзд. Хотя уже догадываюсь, - это другое...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 11:31
Может дело в том, что Барсе нужно разгрузить зарплатную ведомость.
Сомневаюсь, что от кипера такого класса можно просто так отказаться.
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