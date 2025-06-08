«Челси» предложил 35 млн евро за Байно-Гиттенса, но получил отказ

По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» отклонила первое предложение «Челси» о покупке нападающего Джейми Байно-Гиттенса.
«Синие» предложили за 20-летнего британца 35 млн евро, однако немецкий клуб требует не менее 50 млн евро. «Шмели» уверены в потенциале своего перспективного игрока и не намерены снижать цену.
В то же время лондонцы рассматривают возможность увеличить сумму предложения за счёт значительных бонусных выплат.
Ни у одной команды нет столько футболистов, сколько у Челси, и им все мало и мало. Они майки наверное не успевают выпускать с фамилиями на спине.
Они создают ГНЕЗДО?
Ни у одной команды нет столько футболистов, сколько у Челси, и им все мало и мало. Они майки наверное не успевают выпускать с фамилиями на спине.
Они создают ГНЕЗДО?