«Челси» предложил 35 млн евро за Байно-Гиттенса, но получил отказ

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вчера, 11:50

По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» отклонила первое предложение «Челси» о покупке нападающего .

«Синие» предложили за 20-летнего британца 35 млн евро, однако немецкий клуб требует не менее 50 млн евро. «Шмели» уверены в потенциале своего перспективного игрока и не намерены снижать цену.

В то же время лондонцы рассматривают возможность увеличить сумму предложения за счёт значительных бонусных выплат.