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«Челси» предложил 35 млн евро за Байно-Гиттенса, но получил отказ

вчера, 11:50

По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» отклонила первое предложение «Челси» о покупке нападающего Джейми Байно-Гиттенса.

«Синие» предложили за 20-летнего британца 35 млн евро, однако немецкий клуб требует не менее 50 млн евро. «Шмели» уверены в потенциале своего перспективного игрока и не намерены снижать цену.

В то же время лондонцы рассматривают возможность увеличить сумму предложения за счёт значительных бонусных выплат.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:21
Пи...ц они наивные.
catal
catal
вчера в 11:58, ред.
Интересно, зачем Челси 50 равных составов? Они их солят что ли на базе?
Ни у одной команды нет столько футболистов, сколько у Челси, и им все мало и мало. Они майки наверное не успевают выпускать с фамилиями на спине.
Они создают ГНЕЗДО?
Гость
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