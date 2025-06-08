«Арсенал» подпишет вратаря «Челси»

«Арсенал» завершает сделку по приобретению вратаря «Челси», находящегося в аренде в «Борнмуте», Кепы Аррисабалаги. «Канониры» активируют опцию выкупа футболиста за 5 миллионов фунтов стерлингов (~ 5,95 миллионов евро).
Контракт Аррисабалаги с «Челси» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 30-летний голкипер сыграл 31 матч в АПЛ (39 пропущенных мячей, 8 игр на ноль) и 4 матча в Кубке Англии (4 пропущенных мяча, одна игра на ноль). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» нацелился на нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса.
Кепа - самый дорогой трансфер вратаря в истории футбола, Челси подписал его в 2018 году за 80 млн €
Райя - сейчас самый дорогой вратарь по версии transfermarkt (вместе с Кобелем) 40 млн€
Что касается трансфера, многие из болельщиков Челси стебутся над Арсеналом, что снова сбагрили нам старика, но лично я считаю, если этот трансфер все же состоится, это будет топ сделкой. Иметь такого опытного вратаря на лавке и всего за 5 млн£ это круто!!!
Кепа - самый дорогой трансфер вратаря в истории футбола, Челси подписал его в 2018 году за 80 млн €
Райя - сейчас самый дорогой вратарь по версии transfermarkt (вместе с Кобелем) 40 млн€
Что касается трансфера, многие из болельщиков Челси стебутся над Арсеналом, что снова сбагрили нам старика, но лично я считаю, если этот трансфер все же состоится, это будет топ сделкой. Иметь такого опытного вратаря на лавке и всего за 5 млн£ это круто!!!