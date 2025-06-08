«Арсенал» подпишет вратаря «Челси»

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вчера, 11:38

«Арсенал» завершает сделку по приобретению вратаря «Челси», находящегося в аренде в «Борнмуте», . «Канониры» активируют опцию выкупа футболиста за 5 миллионов фунтов стерлингов (~ 5,95 миллионов евро).

Контракт Аррисабалаги с «Челси» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 30-летний голкипер сыграл 31 матч в АПЛ (39 пропущенных мячей, 8 игр на ноль) и 4 матча в Кубке Англии (4 пропущенных мяча, одна игра на ноль). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» нацелился на нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса.