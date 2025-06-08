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«Арсенал» подпишет вратаря «Челси»

вчера, 11:38

«Арсенал» завершает сделку по приобретению вратаря «Челси», находящегося в аренде в «Борнмуте», Кепы Аррисабалаги. «Канониры» активируют опцию выкупа футболиста за 5 миллионов фунтов стерлингов (~ 5,95 миллионов евро).

Контракт Аррисабалаги с «Челси» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 30-летний голкипер сыграл 31 матч в АПЛ (39 пропущенных мячей, 8 игр на ноль) и 4 матча в Кубке Англии (4 пропущенных мяча, одна игра на ноль). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» нацелился на нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:38
Отлично, два самых дорогих вратаря мира и оба в Арсенале!)
Кепа - самый дорогой трансфер вратаря в истории футбола, Челси подписал его в 2018 году за 80 млн €
Райя - сейчас самый дорогой вратарь по версии transfermarkt (вместе с Кобелем) 40 млн€
Что касается трансфера, многие из болельщиков Челси стебутся над Арсеналом, что снова сбагрили нам старика, но лично я считаю, если этот трансфер все же состоится, это будет топ сделкой. Иметь такого опытного вратаря на лавке и всего за 5 млн£ это круто!!!
hmxg5penyp9d
hmxg5penyp9d
вчера в 11:42
А в Арсенале почему то тасуют вратарей постоянно
Гость
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