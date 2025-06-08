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«Барселона» готова выплатить отступные в размере 18 млн евро за Гримальдо

вчера, 11:23

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо может перейти в Ла Лигу — интерес к нему проявляет «Барселона».

Подписание этого игрока выглядит заманчивым для «сине-гранатовых» из-за низкой суммы отступных — около 18 млн евро, что значительно меньше его рыночной стоимости.

По информации источника, «Барселона» готова выплатить эту сумму за переход Гримальдо.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:06
думаю, Гримальдо посильней Бальде.
есть уровень, опыт и знание стиля Барсы...все таки Гримальдо воспитывался
в Ла Масии..
плохо одно.... если взять Гримальдо, то Мартин совершенно точно не сможет заиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:33
Это совсем небольшая сумма за игрока...
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