«Барселона» готова выплатить отступные в размере 18 млн евро за Гримальдо

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вчера, 11:23

Защитник «Байера» может перейти в Ла Лигу — интерес к нему проявляет «Барселона».

Подписание этого игрока выглядит заманчивым для «сине-гранатовых» из-за низкой суммы отступных — около 18 млн евро, что значительно меньше его рыночной стоимости.

По информации источника, «Барселона» готова выплатить эту сумму за переход Гримальдо.