«Барселона» готова выплатить отступные в размере 18 млн евро за Гримальдо

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо может перейти в Ла Лигу — интерес к нему проявляет «Барселона».
Подписание этого игрока выглядит заманчивым для «сине-гранатовых» из-за низкой суммы отступных — около 18 млн евро, что значительно меньше его рыночной стоимости.
По информации источника, «Барселона» готова выплатить эту сумму за переход Гримальдо.
есть уровень, опыт и знание стиля Барсы...все таки Гримальдо воспитывался
в Ла Масии..
плохо одно.... если взять Гримальдо, то Мартин совершенно точно не сможет заиграть.
есть уровень, опыт и знание стиля Барсы...все таки Гримальдо воспитывался
в Ла Масии..
плохо одно.... если взять Гримальдо, то Мартин совершенно точно не сможет заиграть.