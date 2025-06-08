Рибери высмеял Роналду за слова о «Золотом мяче»

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вчера, 12:21

Бывший футболист «Баварии» высмеял нападающего «Аль-Насра» за слова о «Золотом мяче». Ранее португалец заявил, что эту награду должен получить футболист, который выиграл Лигу чемпионов.

То есть, чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно выиграть Лигу чемпионов?

К своему сообщению Рибери прикрепил несколько смеющихся смайликов.

Напомним, что в 2013 году Рибери провёл отличный сезон и выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, однако «Золотой мяч» получил Роналду.