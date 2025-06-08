Рибери высмеял Роналду за слова о «Золотом мяче»

Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери высмеял нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за слова о «Золотом мяче». Ранее португалец заявил, что эту награду должен получить футболист, который выиграл Лигу чемпионов.
То есть, чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно выиграть Лигу чемпионов?
К своему сообщению Рибери прикрепил несколько смеющихся смайликов.
Напомним, что в 2013 году Рибери провёл отличный сезон и выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, однако «Золотой мяч» получил Роналду.
Если этих людишек собрать в студии они многое друг о друге нарассказывают.
Если этих людишек собрать в студии они многое друг о друге нарассказывают.