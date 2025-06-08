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Рибери высмеял Роналду за слова о «Золотом мяче»

вчера, 12:21

Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери высмеял нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за слова о «Золотом мяче». Ранее португалец заявил, что эту награду должен получить футболист, который выиграл Лигу чемпионов.

То есть, чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно выиграть Лигу чемпионов?

К своему сообщению Рибери прикрепил несколько смеющихся смайликов.

Напомним, что в 2013 году Рибери провёл отличный сезон и выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, однако «Золотой мяч» получил Роналду.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:47
Ах, все истины так относительно....)
Asper
Asper
вчера в 13:53
Интересно, на кого он намекает? - претендентов на ЗМ в Париже сейчас нет, только перспективные в плане когда-то до него добраться.
catal
catal
вчера в 12:35
А ведь 12 лет прошло, а Рибери все помнит, что ЗМ отдали Роналду, а не ему.
Если этих людишек собрать в студии они многое друг о друге нарассказывают.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:27
Красава!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:23
У каждого свое мнение - это точно.
Гость
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