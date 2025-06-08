Нападающий «Интера» объявил об уходе из команды

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вчера, 18:57

Форвард миланского «Интера» объявил о том, что уйдёт из клуба.

Инсайдер в своём телеграм-канале приводит слова игрока:

Я ухожу из «Интера» в качестве свободного агента. И больше не буду частью команды.

Арнаутович выступал за «Интер» с 2009-го по 2010-й и с 2023 года по настоящее время. В активе футболиста 65 матчей, 14 голов и 5 результативных передач в составе миланцев.