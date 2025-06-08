Нападающий «Интера» объявил об уходе из команды

Форвард миланского «Интера» Марко Арнаутович объявил о том, что уйдёт из клуба.
Инсайдер Фабрицио Романо в своём телеграм-канале приводит слова игрока:
Я ухожу из «Интера» в качестве свободного агента. И больше не буду частью команды.
Арнаутович выступал за «Интер» с 2009-го по 2010-й и с 2023 года по настоящее время. В активе футболиста 65 матчей, 14 голов и 5 результативных передач в составе миланцев.
Вспомнил процедуру в РПЛ - кого "убрать, а кого оставить"...)
В данном случае только сейчас досмотрел, кто мой коммент сделал "Лучшим..."
"Я тебя породил, я тебя и..."!)
Спасибо за ответ!
Вспомнил процедуру в РПЛ - кого "убрать, а кого оставить"...)
В данном случае только сейчас досмотрел, кто мой коммент сделал "Лучшим..."
"Я тебя породил, я тебя и..."!)
Спасибо за ответ!