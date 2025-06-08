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Нападающий «Интера» объявил об уходе из команды

вчера, 18:57

Форвард миланского «Интера» Марко Арнаутович объявил о том, что уйдёт из клуба.

Инсайдер Фабрицио Романо в своём телеграм-канале приводит слова игрока:

Я ухожу из «Интера» в качестве свободного агента. И больше не буду частью команды.

Арнаутович выступал за «Интер» с 2009-го по 2010-й и с 2023 года по настоящее время. В активе футболиста 65 матчей, 14 голов и 5 результативных передач в составе миланцев.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:38
День какой то невезучий и в баньке побывал и из "Лучших комментариев" выпал.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:37
Как сложно всё)
Вспомнил процедуру в РПЛ - кого "убрать, а кого оставить"...)
В данном случае только сейчас досмотрел, кто мой коммент сделал "Лучшим..."
"Я тебя породил, я тебя и..."!)
Спасибо за ответ!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:04
Смотря кто и как убирал из блока лучших - если с помощью опции VIP-пользователя, то баллы остаются, если убирал модератор не задействуя опцию убрать из лучших, а убирал из блока лучших стандартным для нас, отдельным от виповского"убрать из лучших" образом, то заработанные очки для ставок удаляются.
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