Дешам оценил победу сборной Франции над Германией

Главный тренер сборной Франции подвёл итоги матча за третье место Лиги наций с Германией (2:0).

Я пытаюсь мыслить трезво: мы предоставили сопернику слишком много инициативы. На поле было что-то вроде постоянного движения, но оно ни к чему не привело. Если бы всё пошло не так, у меня не было бы оправданий. Третье место лучше, чем четвёртое, мы завершаем сезон победой над Германией. Для нас это отпуск, но не для игроков. А в сентябре нас уже ждут важные матчи в квалификации чемпионата мира 2026 года.