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Дешам оценил победу сборной Франции над Германией

вчера, 20:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги матча за третье место Лиги наций с Германией (2:0).

Я пытаюсь мыслить трезво: мы предоставили сопернику слишком много инициативы. На поле было что-то вроде постоянного движения, но оно ни к чему не привело. Если бы всё пошло не так, у меня не было бы оправданий. Третье место лучше, чем четвёртое, мы завершаем сезон победой над Германией. Для нас это отпуск, но не для игроков. А в сентябре нас уже ждут важные матчи в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Франция обыграла Германию со счётом 2:0 и заняла третье место на турнире. Лучшим игроком встречи был назван форвард французов Килиан Мбаппе.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:49
Францию с победой,немцы провалили игру ,
Гость
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