Марокканский нападающий близок к переходу в команду первой семёрки РПЛ

Нападающий «Стандарда» может перейти в клуб РПЛ . Информацию от Africafoot подтвердили в агентстве, представляющем интересы игрока.

Переход Суфиана в Россию? Да, это правда. Он близок к подписанию контракта, мы ведём продвинутые переговоры. На этой неделе мы планируем закрыть сделку.