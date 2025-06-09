Марокканский нападающий близок к переходу в команду первой семёрки РПЛ

Нападающий «Стандарда» Суфиан Бенждида может перейти в клуб РПЛ. Информацию от Africafoot подтвердили в агентстве, представляющем интересы игрока.
Переход Суфиана в Россию? Да, это правда. Он близок к подписанию контракта, мы ведём продвинутые переговоры. На этой неделе мы планируем закрыть сделку.
Конкретную команду назвать пока не могу, но это клуб из первой семёрки РПЛ. Софьян — большой талант, так что у него должно всё получиться в России.
В прошедшем сезоне форвард провёл за клуб из Льежа 15 матчей в Про-Лиге Бельгии, забив два мяча. Также он выступал на правах аренды за «РВД Моленбек 47», отметившись одним голом в 10 играх во второй лиге.