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Марокканский нападающий близок к переходу в команду первой семёрки РПЛ

вчера, 12:59

Нападающий «Стандарда» Суфиан Бенждида может перейти в клуб РПЛ. Информацию от Africafoot подтвердили в агентстве, представляющем интересы игрока.

Переход Суфиана в Россию? Да, это правда. Он близок к подписанию контракта, мы ведём продвинутые переговоры. На этой неделе мы планируем закрыть сделку.

Конкретную команду назвать пока не могу, но это клуб из первой семёрки РПЛ. Софьян — большой талант, так что у него должно всё получиться в России.

В прошедшем сезоне форвард провёл за клуб из Льежа 15 матчей в Про-Лиге Бельгии, забив два мяча. Также он выступал на правах аренды за «РВД Моленбек 47», отметившись одним голом в 10 играх во второй лиге.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:34
В 15 матчах только 2 гола)))надеюсь, что это не Краснодар хочет такого форварда.
Вещий
Вещий
вчера в 13:13
А не сделать ли ставку в какой клуб он перейдет... всего то семь вариантов...:)))
Гость
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