Агент Батракова прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе к футболисту со стороны «Зенита».
Много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские. Но на сегодняшний день «Локомотив» не горит желанием продавать футболиста, а сам Батраков пока не планирует переходить в другой российский клуб.
В минувшем сезоне 19-летний игрок принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.
Зениту без разницы у кого покупать воспитанников Локо (Ерохин,Кокорин,Полоз)....
Зениту без разницы у кого покупать воспитанников Локо (Ерохин,Кокорин,Полоз)....
Все попытки Зенита купить воспитанников Локо заканчиваются одним и тем же.
Каждый раз как только Зенит устраивает ценник, Локо его подымает до тех пор пока в Питере не осознают, что их просто культурно посылают.
Так было с Миранчуками, с Бариновым и всеми остальными воспитанниками Локо.
Все попытки Зенита купить воспитанников Локо заканчиваются одним и тем же.
Каждый раз как только Зенит устраивает ценник, Локо его подымает до тех пор пока в Питере не осознают, что их просто культурно посылают.
Так было с Миранчуками, с Бариновым и всеми остальными воспитанниками Локо.