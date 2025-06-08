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Агент Батракова прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку

вчера, 19:16

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

Много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские. Но на сегодняшний день «Локомотив» не горит желанием продавать футболиста, а сам Батраков пока не планирует переходить в другой российский клуб.

В минувшем сезоне 19-летний игрок принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:10
Байкал...
Зениту без разницы у кого покупать воспитанников Локо (Ерохин,Кокорин,Полоз)....
lotsman
lotsman
вчера в 21:58
Эта схема уже не в первый раз. Сначала новость об интересе Зенита и тут же появляется комментарий агента, что Батраковым интересуются много клубов за рубежом и в РПЛ. Но никакой конкретики.)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:14
Ему надо думать только о футболе. А деньги придут и без Зенита
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Локо на сегодняшний день не продал ни одного своего воспитанника Зениту!!!
Все попытки Зенита купить воспитанников Локо заканчиваются одним и тем же.
Каждый раз как только Зенит устраивает ценник, Локо его подымает до тех пор пока в Питере не осознают, что их просто культурно посылают.
Так было с Миранчуками, с Бариновым и всеми остальными воспитанниками Локо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:50
Странно было бы если бы гегемон не заинтересовался им
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:27
Идёт обычная подготовка для поднятия ценника. В этом случае не игрок, не клуб сопротивляться не будут...
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