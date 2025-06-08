Агент Батракова прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку

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вчера, 19:16

Агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , высказался об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

Много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские. Но на сегодняшний день «Локомотив» не горит желанием продавать футболиста, а сам Батраков пока не планирует переходить в другой российский клуб.

В минувшем сезоне 19-летний игрок принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.