ЦСКА объявил об уходе Николича

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вчера, 16:25

ЦСКА сообщил о том, что главный тренер принял решение покинуть клуб. Контракт специалиста в скором времени будет выкуплен.

Серб возглавил команду в июне 2024 года. В минувшем сезоне под его руководством москвичи стали бронзовыми призёрами чемпионата и победителями Кубка России.

Тренерский штаб также покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.