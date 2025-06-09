ЦСКА объявил об уходе Николича

ЦСКА сообщил о том, что главный тренер Марко Николич принял решение покинуть клуб. Контракт специалиста в скором времени будет выкуплен.
Серб возглавил команду в июне 2024 года. В минувшем сезоне под его руководством москвичи стали бронзовыми призёрами чемпионата и победителями Кубка России.
Тренерский штаб также покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.
Жаль теперь двери в РПЛ плотно закрылись для Николича, зря учил русский язык, придётся забывать . Удачи не пожелаю.
Жаль теперь двери в РПЛ плотно закрылись для Николича, зря учил русский язык, придётся забывать . Удачи не пожелаю.