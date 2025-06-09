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ЦСКА объявил об уходе Николича

вчера, 16:25

ЦСКА сообщил о том, что главный тренер Марко Николич принял решение покинуть клуб. Контракт специалиста в скором времени будет выкуплен.

Серб возглавил команду в июне 2024 года. В минувшем сезоне под его руководством москвичи стали бронзовыми призёрами чемпионата и победителями Кубка России.

Тренерский штаб также покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:22, ред.
А вот и хорошие новости подоспели для красно синих......
ЦСКА – чемпион Единой Лиги ВТБ в сезоне-2024/25
ЦСКА победил «Зенит» в шестом матче финальной серии со счетом 96:73 и закрыл решающее противостояние сезона (4-2).

Московский клуб становится 12-кратным чемпионом Лиги.
ЦВБП
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 22:13
Понятно, что человек хочет играть в лиге чемпионов, не осуждаю, тренер с амбициями. Жизнь всех на свои места расставит.
Сп62
Сп62
вчера в 21:29
Футбол - дело тонкое. Ещё месяц назад хотел сравнить финиш Спартака в 2024 году и весенние игры ЦСКА, но не стал портить настроение армейским болельщикам. Не факт, что новый сезон с Марко был бы продолжением прошедшего. Надежды Спартаковских любителей футбола так и остались надеждами. В этом и есть загадки футбола. Армейцам хочу напомнить пословицу: не знаешь, где найдёшь, а где потеряешь. Всё, что не делается, может быть к лучшему.
Vilar
Vilar ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:20
При объявлении о расторжении контракта, а ведь, это официальное сообщение, как принято, порядочные руководители благодарят уходящих лично, во всеуслышание, в том же сообщении, а не на ушко, ч/з пресс-службу.
Ладно, не мне его воспитывать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:27
Ни в одном виде спорта не соревнуются ради красоты, кроме фигурного катания и художественной гимнастики. А все игры это борьба и она не всегда красиво смотрится.
Palex
Palex ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:08
Добрый вечер, Эдуард! Причины ухода известны?
blitz
blitz
вчера в 18:59
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к сербскому специалисту Марко Николичу после новости о его уходе с поста главного тренера красно-синих.

«Марко, спасибо за совместную работу! И за сезон», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
"не зря Юрий Палыч Семин сказал"

Я лично НИКОГДА не ставил Юрия Сёмина в один ряд с Олегом Романцевым.
Да даже с Валерием Газаевым в один ряд не ставил!
Футбол - это ИГРА, т. е. действо, которое с нетерпением ждут и смотрят как на стадионе, так и по ТВ люди, которые любят этот вид спорта.
Тех, кого интересует только "счёт на табло" называют "ФУТБОЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ".
Потому и задал вопрос в предыдущем посте.
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Ваш пример там и не близко)...скорее как собака и волк...просто знаю о чем говорю...был в Белграде пару раз...
Вам тоже всех благ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:35
Возможно ты и прав.но не зря Юрий Палыч Семин сказал. Самое красивое в футболе это счёт на табло
Не согласен? Сколько людей, столько и мнений
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:28
Ваш комментарий напомнил мне старинную русскую поговорку:
"Похожа Свинья на Ёжа, только шерсть не така".
Удачи Вам, здоровья.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:10, ред.
Ну, дорогие коллеги-болелы, даже не знаю, что сказать...
Попробую "со своей колокольни" ) разобрать, в какой футбол играли в России команды, которые он тренировал.
ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Не смотря на наличие очень мастеровитых футболистов, Николич почему-то решил, что "бей-беги" именно то, что нужно паровозам.
Почему?
"Тайна сие велика есть".
И, как я понял, с футболёрами у него не очень гладко ТАМ отношения складывались...
Ну, что было - то было. Было и прошло.
Назначен в ЦСКА.
ФК ЦСКА.
Футболёры менее мастеровитые, в основном, много молодых, к которым приставлены "дядьки".
ФУТБОЛ тоже примитивный, но зато с игровой дисциплиной и физподготовкой полный порядок...
Опять же - рывок в весенней части наверх и итоговое 3-е место.
Да ещё и Кубок России.
ВОПРОС АРМЕЙСКИМ БОЛЕЛАМ:
Вы были бы рады "золоту" ЦСКА с Николичем в следующем чемпионате, но при такой же НАИПРИМИТИВНЕЙШЕЙ ИГРЕ???
Полагаю, что часть ответит - "да, буду рад", а другая - "нет, не буду рад".
Кого больше - это вы у себя определитесь.
Вот я, болельщик Спартака, не был бы рад, "золоту" КБ и при этом с примитивнейшей игрой, как я не был рад "серебру" с Черчесовым и Старковым.

Желаю красно-синим, чтобы к ним пришёл ТРЕНЕР, который и привлекательную "по-армейски" ИГРУ поставит, и РЕЗУЛЬТАТ одновременно сделает.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:50
Посмотрим.
А неприятность эту (уход Николича) мы переЖуём ))))
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:44
Многие сербы возраста Николича и старше и так неплохо знают русский язык...да и в принципе сербский и русский языки очень похожи...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 17:42
Теперь ждём объявления имени нового главного тренера!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:12, ред.
Мы же взяли после Локо. Через пару лет все забудется, особенно если Газпром поймет, что с Семаком ловить нечего
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:09
Порядочные Клубы не возьмут, а на шушеру он сам не согласится.
Будь здрав Дружище.
Red blu
Red blu ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 17:08, ред.
— Хочется сказать большое спасибо Марко за сезон, в котором были завоёваны бронзовые медали и Кубок России. Он объединил всех ребят, проделав отличную работу. Мы верили, что наш проект долгосрочный, и медали не являются его конечной точкой. Наше общение всегда было предельно откровенным и доверительным, а поддержка у тренера исключительно стопроцентная.

Не хочется лукавить и говорить, что мы были готовы к такому сценарию. Не хочется и додумывать за Марко и присоединяться к СМИ в поисках версий,

Мы разочарованы, это действительно сложный эмоциональный момент, но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать, — приводит слова Бабаева пресс‑служба ЦСКА.

Как видишь Бабаев поблагодарил Николича за трофей и медали.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:02
В любом случае Марко конечно большое спасибо за все те радости, что он смог сделать для клуба и болельщиков. За очередной 9 Кубок России и уже 36 трофей ЦСКА. Футбольная жизнь продолжается , продолжаем болеть за ЦСКА. ✌️
nubom
nubom
вчера в 16:55
Я вот думаю, а почему бы Марко в Питер не заехать? Посмотрел бы Эрмитаж...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
Кто сказал, что двери в РПЛ закрыты? Когда его попросили на выход из Локо, он тоже думал, что все, однако вернулся.Поманит к примеру Спартак,. Или Ростов посулит деньги и прибежать как миленький
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:51
Ситуация конечно темная и поэтому не понятная...как бы не пошли по стопам одгого извеснооо столичного клуба меняя тренерский состав так часто....
Capral
Capral
вчера в 16:49
Сразу вспомнился разговор Павла и Мирона, в 1-й серии Легендарного "Адьютант его превосходительства", и ответ Павла: "75 ты"...
Vilar
Vilar
вчера в 16:41
А где благодарность бабайки за работу Николича, не видать им ещё долго ни медалей, ни кубка.
lotsman
lotsman
вчера в 16:38
Николич и компания всё таки решили покинуть ЦСКА. Ну и попутного ветра им, в спину. Не знаю в чём там дело, но знакомые Армейцы говорили, что не очень приятное расставание этой компании с клубом получилось.
протон
протон
вчера в 16:38
Было бы интересно посмотреть в ЦСКА на экс-тренера Краснодара Ивича. Он проделал неплохую работу с южанами и на мой взгляд его уволили не заслужено. Другой вопрос, захочет ли он брать другую команду РПЛ. Неплохо было бы Игнашевича взять. На его фоне выгоднее смотрится Личка, но он показал неоднозначную работу с Динамо
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:33
Не долго музыка играла)))))
Жаль теперь двери в РПЛ плотно закрылись для Николича, зря учил русский язык, придётся забывать . Удачи не пожелаю.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:32
Один уходит, другой приходит...
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