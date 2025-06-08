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Спаллетти — о своём уходе из сборной: «Беру всю ответственность на себя»

вчера, 16:58

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объявил об уходе из команды.

Несколько часов назад я встретился с президентом федерации, и он сказал мне, что я буду освобождён от обязанностей главного тренера сборной. Мне жаль, я не собирался сдаваться. Я бы предпочёл остаться на своём посту и продолжать выполнять свою работу. Я всегда брал на себя ответственность, которая на мне лежит. И всегда воспринимал эту должность как служение стране. Но таковы результаты. Не было достигнуто качество игры, которое я хотел. Сожалею об этом. Принимая сборную, я знал, что будут трудные времена, но не справился.

Ранее появлялась информация о том, кто может заменить Спаллетти на должности главного тренера итальянской сборной.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:59
Спалетти повезло... Италия не Колумбия...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:49
слишком сложный футбол Спалетти был не по зубам игрокам сборной.
это не значит, что Спаллетти заслужил отставки. возможно, сборные не его тема.
Лучано нужен клубного футболу.
время привить футбол игрокам, который итальянец умеет вставить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:19
Больше делом надо было заниматься, а не по телефонам шариться да с Манчини собачиться.
Да все вы берёте ответственность на себя, вместе с тугим кошельком, не справился - верни часть пист в казну, а всю ответственность себе)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:06
Факты на лицо.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:06
Ах, ты ещё и уходить не хотел ...!?
Надеюсь, дед Раньери возьмётся напоследок за эту работу.
877s8ejhc8m7
877s8ejhc8m7
вчера в 17:02
Лысый как обычно жидко обгадился
Гость
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