Спаллетти — о своём уходе из сборной: «Беру всю ответственность на себя»

Главный тренер сборной Италии объявил об уходе из команды.

Несколько часов назад я встретился с президентом федерации, и он сказал мне, что я буду освобождён от обязанностей главного тренера сборной. Мне жаль, я не собирался сдаваться. Я бы предпочёл остаться на своём посту и продолжать выполнять свою работу. Я всегда брал на себя ответственность, которая на мне лежит. И всегда воспринимал эту должность как служение стране. Но таковы результаты. Не было достигнуто качество игры, которое я хотел. Сожалею об этом. Принимая сборную, я знал, что будут трудные времена, но не справился.