Спаллетти — о своём уходе из сборной: «Беру всю ответственность на себя»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объявил об уходе из команды.
Несколько часов назад я встретился с президентом федерации, и он сказал мне, что я буду освобождён от обязанностей главного тренера сборной. Мне жаль, я не собирался сдаваться. Я бы предпочёл остаться на своём посту и продолжать выполнять свою работу. Я всегда брал на себя ответственность, которая на мне лежит. И всегда воспринимал эту должность как служение стране. Но таковы результаты. Не было достигнуто качество игры, которое я хотел. Сожалею об этом. Принимая сборную, я знал, что будут трудные времена, но не справился.
Ранее появлялась информация о том, кто может заменить Спаллетти на должности главного тренера итальянской сборной.
это не значит, что Спаллетти заслужил отставки. возможно, сборные не его тема.
Лучано нужен клубного футболу.
время привить футбол игрокам, который итальянец умеет вставить.
это не значит, что Спаллетти заслужил отставки. возможно, сборные не его тема.
Лучано нужен клубного футболу.
время привить футбол игрокам, который итальянец умеет вставить.
Да все вы берёте ответственность на себя, вместе с тугим кошельком, не справился - верни часть пист в казну, а всю ответственность себе)
Да все вы берёте ответственность на себя, вместе с тугим кошельком, не справился - верни часть пист в казну, а всю ответственность себе)
Надеюсь, дед Раньери возьмётся напоследок за эту работу.
Надеюсь, дед Раньери возьмётся напоследок за эту работу.