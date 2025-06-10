Комличенко перешёл в «Локомотив»

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вчера, 11:30

Нападающий стал игроком «Локомотива». Контракт с футболистом рассчитан на три года.

С лета 2021 года форвард выступал за «Ростов», сначала на правах аренды из «Динамо», а затем — на постоянной основе.

В «Локо» игрок получил 27-й номер, а Вадим Раков взял 11-й.