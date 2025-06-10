Комличенко перешёл в «Локомотив»

Нападающий Николай Комличенко стал игроком «Локомотива». Контракт с футболистом рассчитан на три года.
С лета 2021 года форвард выступал за «Ростов», сначала на правах аренды из «Динамо», а затем — на постоянной основе.
В «Локо» игрок получил 27-й номер, а Вадим Раков взял 11-й.
В Динамо он уже был. Карпину в Динамо он не нужен, сильно упрощает игру, футболист силовой и будем откровенны- практически без футбольной мысли. Для Локомотива, вероятно не худший вариант. Как столб подходит, а если учесть, что и сам Локомотив, с его тренером не сильно поэтизируют игру, то надо думать, Комличенко может вписаться в игру команды...
Карпину в Динамо нужна только оборона из Ростова- сыгранная и надежная, под Карпина.
В Динамо он уже был. Карпину в Динамо он не нужен, сильно упрощает игру, футболист силовой и будем откровенны- практически без футбольной мысли. Для Локомотива, вероятно не худший вариант. Как столб подходит, а если учесть, что и сам Локомотив, с его тренером не сильно поэтизируют игру, то надо думать, Комличенко может вписаться в игру команды...
Карпину в Динамо нужна только оборона из Ростова- сыгранная и надежная, под Карпина.