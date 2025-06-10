 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Комличенко перешёл в «Локомотив»

вчера, 11:30

Нападающий Николай Комличенко стал игроком «Локомотива». Контракт с футболистом рассчитан на три года.

С лета 2021 года форвард выступал за «Ростов», сначала на правах аренды из «Динамо», а затем — на постоянной основе.

В «Локо» игрок получил 27-й номер, а Вадим Раков взял 11-й.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ботафого» объявил о переходе защитника «Краснодара» Кайо
05 июня Фото
ОфициальноЗащитник «СКА-Хабаровска» Журавлёв перешел в «Факел»
04 июня Фото
Официально«Балтика» усилилась боснийским защитником
04 июня
В махачкалинском «Динамо» поделились трансферными планами
04 июня
СлухиЗащитник «Краснодара» Кайо пройдёт медосмотр перед трансфером в «Ботафого»
02 июня
Игнатов попрощался со «Спартаком» и обратился к болельщикам
01 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:04
Для ротации с Воробьёвым.
Сп62
Сп62
вчера в 18:02
За сколько приобрели?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:36
Неплохое приобретение,может пригодится.
протон
протон
вчера в 13:09
И главное - зарплата значительно выше.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:43
Локомотив-пристанище обездоленных
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:08
Привет, Володя!!!
В Динамо он уже был. Карпину в Динамо он не нужен, сильно упрощает игру, футболист силовой и будем откровенны- практически без футбольной мысли. Для Локомотива, вероятно не худший вариант. Как столб подходит, а если учесть, что и сам Локомотив, с его тренером не сильно поэтизируют игру, то надо думать, Комличенко может вписаться в игру команды...

Карпину в Динамо нужна только оборона из Ростова- сыгранная и надежная, под Карпина.
Capral
Capral
вчера в 11:59
Для Локо и его предсказуемого, силового футбола, возможно, Комли и подойдет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:57
Даже удивительно почему не в динамо , там же карпин вроде собираеться рулить...может из за этого Коля Комличенко и не там.. )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:54
Лично у меня есть сомнения, что Комличенко усилит игру Локомотива. Да, он добротный игрок, но нет в нём изюминки. Он смело идёт в единоборства, однако плохо выбирает позицию. Николай хорош в отборе, слабее в организации атаки. Другими словами он типичный силовой игрок, иногда даже слишком. Посмотрим, какие задачи на поле ему поставит тренер.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 