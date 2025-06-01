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Игнатов попрощался со «Спартаком» и обратился к болельщикам

вчера, 22:30

Полузащитник Михаил Игнатов, покинувший «Спартак», обратился к болельщикам и команде с трогательным прощальным посланием:

Привет, красно-белые! Вот и подошёл к концу наш совместный путь. Хочу сказать искреннее спасибо за поддержку болельщикам, руководству. А ещё всем работникам клуба, стадиона и нашей базы, которые зачастую незаметно делают огромную полезную работу, создавая позитивную атмосферу и уют. Отдельная благодарность партнёрам по команде. Искренне желаю вам достичь всех поставленных целей! За 10 лет, что я провел в системе «Спартака», вы все стали для меня больше чем просто друзьями. Для меня вы очень близкие люди! Мы пережили множество моментов вместе — как неудачных, так и тех, которые будем вспоминать ещё долгое время! Я всегда буду помнить свои дебютные матчи за «Спартак», первый гол «Енисею», игры в еврокубках и, конечно, победный финал Кубка в «Лужниках»! Желаю всем всего самого красно-белого! Вперед, «Спартак»!

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 01:33
Подавал такие надежды. Манерой игры был похож на Титова, но что-то не срослось. Футбол стал быстрее...
ABir
ABir
сегодня в 00:50
Как после таких слов о Спартаке Михаил сможет играть в другом клубе. Надо оставлять в Спартаке.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:55
Какие они все типовые
красноярец
красноярец
вчера в 22:35
И куда талант подался?
Гость
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