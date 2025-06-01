Игнатов попрощался со «Спартаком» и обратился к болельщикам

Полузащитник , покинувший «Спартак», обратился к болельщикам и команде с трогательным прощальным посланием:

Привет, красно-белые! Вот и подошёл к концу наш совместный путь. Хочу сказать искреннее спасибо за поддержку болельщикам, руководству. А ещё всем работникам клуба, стадиона и нашей базы, которые зачастую незаметно делают огромную полезную работу, создавая позитивную атмосферу и уют. Отдельная благодарность партнёрам по команде. Искренне желаю вам достичь всех поставленных целей! За 10 лет, что я провел в системе «Спартака», вы все стали для меня больше чем просто друзьями. Для меня вы очень близкие люди! Мы пережили множество моментов вместе — как неудачных, так и тех, которые будем вспоминать ещё долгое время! Я всегда буду помнить свои дебютные матчи за «Спартак», первый гол «Енисею», игры в еврокубках и, конечно, победный финал Кубка в «Лужниках»! Желаю всем всего самого красно-белого! Вперед, «Спартак»!