 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Примера 2024/2025

«Атлетико» объявил о трансфере вратаря «Аталанты»

вчера, 21:05

Пресс-служба «Атлетико» объявила о переходе вратаря «Аталанты» Хуана Муссо.

Контракт с голкипером подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 3 млн евро. Прошлый сезон Муссо провёл за «Атлетико» на правах аренды.

«Атлетико» объявил о трансфере вратаря «Аталанты»

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Манчестер Сити» объявил о трансфер вратаря «Челси»
Вчера, 17:14 Фото
ОфициальноЭкс-футболист «Арсенала» Тирни перешёл в «Селтик»
Вчера, 16:50
Официально«Боруссия» подписала брата Беллингема
Вчера, 15:33
Официально«Атлетико» оформил трансфер вратаря «Аталанты»
Вчера, 13:58
ОфициальноЛенгле на постоянной основе стал футболистом «Атлетико»
Вчера, 11:59
ОфициальноМаркиньос перешёл из «Арсенала» в «Крузейро»
Вчера, 09:33
 
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:05
Атлетико, БД и Порту всегда умеют покупать особо неизвестных звёздочек за маленькие деньги . А вот, Дортмунд и Порту после пару сезонов прививок, продают этих уже звёзд за баснословные деньги.
Тансфернарная политика, у них отлично налажена
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 