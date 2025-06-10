«Атлетико» объявил о трансфере вратаря «Аталанты»

Пресс-служба «Атлетико» объявила о переходе вратаря «Аталанты» Хуана Муссо.
Контракт с голкипером подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 3 млн евро. Прошлый сезон Муссо провёл за «Атлетико» на правах аренды.
Пресс-служба «Атлетико» объявила о переходе вратаря «Аталанты» Хуана Муссо.
Контракт с голкипером подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 3 млн евро. Прошлый сезон Муссо провёл за «Атлетико» на правах аренды.
Тансфернарная политика, у них отлично налажена
Тансфернарная политика, у них отлично налажена