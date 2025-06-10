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Ленгле на постоянной основе стал футболистом «Атлетико»

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catal
catal
вчера в 14:05
Один из лучших защитников в испанском чемпе.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ntugwaqqzyp9 (раскрыть)
вчера в 12:36
Так ведь это труд какой!!!
А "писатели" говорят, что они на халяву выигрывают. Ребята трудятся не меньше ихнего.
Надо уравнивать, за лучшие комментария очки убрать и коэффициенты понизить, точный счёт отменить!

P.S. А, да, забыл совсем, было уже так, несколько лет назад и тогда тоже было много недовольных армией клонов.
Я лично для себя давно понял, Дон Кихотом быть и бороться с ветренными мельницами это точно не для меня, смешить народ нет желания.
Надо просто расслабиться и получать удовольствие, смотря со стороны на происходящее!!!
Ну и играть на удачу и самое главное не париться выиграл ты или проиграл.
Incredulous
Incredulous ответ yh95h86m2q2v (раскрыть)
вчера в 12:27, ред.
Это те, которые рассказывают, что они работают с утра до вечера, и им просто некогда заниматься писаниной, и строчить комментарии, чтобы заработать очки для КП)). Интересно, а сколько времени уходит, чтобы создать столько аккаунтов, ежедневно в них заходить, и делать ставки? Наверное, пять минут после работы, не больше.))
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:17
Мне частенько прилетает такое за три слова со смыслом))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:06
Должен принести пользу, толковый...
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