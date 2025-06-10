Ленгле на постоянной основе стал футболистом «Атлетико»

Защитник Клеман Ленгле на постоянной основе перешёл в «Атлетико». Игрок подписал контракт до 2028 года.
Француз был арендован мадридским клубом в августе 2024-го у «Барселоны».
Защитник Клеман Ленгле на постоянной основе перешёл в «Атлетико». Игрок подписал контракт до 2028 года.
Француз был арендован мадридским клубом в августе 2024-го у «Барселоны».
А "писатели" говорят, что они на халяву выигрывают. Ребята трудятся не меньше ихнего.
Надо уравнивать, за лучшие комментария очки убрать и коэффициенты понизить, точный счёт отменить!
P.S. А, да, забыл совсем, было уже так, несколько лет назад и тогда тоже было много недовольных армией клонов.
Я лично для себя давно понял, Дон Кихотом быть и бороться с ветренными мельницами это точно не для меня, смешить народ нет желания.
Надо просто расслабиться и получать удовольствие, смотря со стороны на происходящее!!!
Ну и играть на удачу и самое главное не париться выиграл ты или проиграл.
А "писатели" говорят, что они на халяву выигрывают. Ребята трудятся не меньше ихнего.
Надо уравнивать, за лучшие комментария очки убрать и коэффициенты понизить, точный счёт отменить!
P.S. А, да, забыл совсем, было уже так, несколько лет назад и тогда тоже было много недовольных армией клонов.
Я лично для себя давно понял, Дон Кихотом быть и бороться с ветренными мельницами это точно не для меня, смешить народ нет желания.
Надо просто расслабиться и получать удовольствие, смотря со стороны на происходящее!!!
Ну и играть на удачу и самое главное не париться выиграл ты или проиграл.