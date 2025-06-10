Гладышев стал третьим игроком в истории сборной России, оформившим покер

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вчера, 22:06

Нападающий «Динамо» стал третьим футболистом в истории, забившим четыре гола в одном матче за сборную России.

Гладышев достиг этого результата в товарищеском матче против Беларуси (4:1) — все четыре мяча он забил за 52 минуты.

Ранее подобное удавалось : он оформил покер в отборочном матче чемпионата Европы-2016 против Лихтенштейна, а также в отборочном турнире Евро-2020 в игре с Сан-Марино.

Кроме того, на чемпионате мира 1994 года забил пять голов в матче против сборной Камеруна.