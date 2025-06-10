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Гладышев стал третьим игроком в истории сборной России, оформившим покер

вчера, 22:06
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев стал третьим футболистом в истории, забившим четыре гола в одном матче за сборную России.

Гладышев достиг этого результата в товарищеском матче против Беларуси (4:1) — все четыре мяча он забил за 52 минуты.

Ранее подобное удавалось Артёму Дзюбе: он оформил покер в отборочном матче чемпионата Европы-2016 против Лихтенштейна, а также в отборочном турнире Евро-2020 в игре с Сан-Марино.

Кроме того, на чемпионате мира 1994 года Олег Саленко забил пять голов в матче против сборной Камеруна.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 05:47
Я бы Сергеева отметил. Без него вряд ли получился такой триумф. Но Гладышев всё равно молодец!
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 23:11
Вот всегда не понимаю почему покер 4 мяча!!!!!!! МОЖЕТ 5 надо! но там пента .......
протон
протон
вчера в 22:38
Те пять голов Олега Саленко не переплюнуть. Это ещё и рекорд по количеству голов в одном матче на чемпионате мира, который до сих пор никто не побил. Так же он стал лучшим бомбардиром того мундиаля, при том, что сборная не вышла в плей-офф.
mkec4fneemub
mkec4fneemub
вчера в 22:22
Ярик молодец, поймал игру, хорошо выбирал позицию
Гость
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