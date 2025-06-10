Гладышев стал третьим игроком в истории сборной России, оформившим покер

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев стал третьим футболистом в истории, забившим четыре гола в одном матче за сборную России.
Гладышев достиг этого результата в товарищеском матче против Беларуси (4:1) — все четыре мяча он забил за 52 минуты.
Ранее подобное удавалось Артёму Дзюбе: он оформил покер в отборочном матче чемпионата Европы-2016 против Лихтенштейна, а также в отборочном турнире Евро-2020 в игре с Сан-Марино.
Кроме того, на чемпионате мира 1994 года Олег Саленко забил пять голов в матче против сборной Камеруна.