Сторожук покинул тульский «Арсенал»

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вчера, 12:02

Главный тренер тульского «Арсенала» уходит из клуба.

Пресс-служба туляков объявила об отставке Сторожука с поста главного тренера команды. Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Под его руководством команда провела 82 матча в Первой лиге, из которых выиграла 23.

Специалист возглавлял «Арсенал» с января 2023 года.