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Сторожук покинул тульский «Арсенал»

вчера, 12:02

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук уходит из клуба.

Сторожук покинул тульский «Арсенал»

Пресс-служба туляков объявила об отставке Сторожука с поста главного тренера команды. Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Под его руководством команда провела 82 матча в Первой лиге, из которых выиграла 23.

Специалист возглавлял «Арсенал» с января 2023 года.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:25
Капрал, Виктор,ничего поднимать,проверять я не буду,у меня память идеальна.
Capral
Capral
вчера в 16:24
Адам.

Я тебя не трогал.

Будь здоров.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:23
Капрал, Виктор я понял,что мы с тобой не поймем друг друга,разные понятия у нас,бывает,это нормально.Просто не замечаем друг друга и нет проблем)Здоровья,всех благ.!
Capral
Capral
вчера в 16:22
Адам.

Вся разница в том, что я высказал своё мнение, опираясь на его работу в разных командах, и я имею на это право, даже, если оно категорично. А ты написал про меня то, чего я никогда не говорил, прекрасно зная, что ты неправ. Можно поднять все мои комментарии касаемо Мусаева и увидеть, что я везде и всегда его поддерживал.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:19
    Capral
    Capral
    вчера в 16:11
    Адам.

    а твой комментарий от сегодня, 15:17- это что я написал?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 16:06, ред.
    Capral,Виктор,ты,да не говорил,что он не тренер и я не писал,что ты это говорил.Вот смотри,ты написал,что Старожук никогда не будет Мусаевым,ну откуда тебе знать об этом и не только тебе,и мне и всем не знать этого.Зачем так сразу принизить его.Пусть пробует,дерзает,лучше наши тренера,чем варяги.Получится,то получится,нет так нет.Сразу говорю он не тренер еще Ахмата,может и не будет,я вообще.Ну нельзя так категорично.На счет Мусаева,я считаю,что он стратег,ты,что нет,видишь по разному люди оценивают.Я не хочу и не имею цель спорить с тобой,просто не будь категоричен,не обрезай сразу.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:43
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 15:38
      Если руководство клуба имеет большие амбиции, то Сергей Юран - самое то.
      При нём футболёры из Тулы будут БИТЬСЯ на поле.
      Сергей сам сказал, что можно и в 1-й лиге потренировать.
      Важно только, чтобы перед ним поставили большие задачи.
      А для Туляков выход в РПЛ - архибольшая задача.
      А тренерский штаб у него готов.
      Неплохой, кстати, тренерский штаб.
      Capral
      Capral
      вчера в 15:36
      У Сторожука состав был не хуже в Краснодаре в 2023, во всяком случае неплохой, и что??? А ничего, через месяц стал получать весёлые разгромы и был отправлен в ссылку в Краснодар-2, но и там не удержался, после чего его подобрала Тула, из которой он тоже был изгнан...
      Но, если Ахмат хочет попробовать это счастье- флаг в руки...
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 15:30
      За три года это шестой тренер))) после увольнения Талалаева полный лабиринт чудищ
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 15:17, ред.
      Capral,Виктор,ну как так,много твоих комментариев,где ты Мусаева вообще не считаешь тренером,который на что то способный,теперь он взял чемпионство и ты резко меняешь мнение,как так.Не надо говорить НИКОГДА,ты не пророк.,это я про Старожука.)
      sv_1969
      sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 15:16
      Ахмат очень рискует если собирается пригласить
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 15:15
      Все логично! Этот сезон он не может занести в актив
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 14:03
      У Мусаева состав сравни с клубами,где руководил Старожук и этим все сказано.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 14:01
      В Ахмат на пост гл.тренера.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 13:26
      Значит, Арсенал доволен футбольной жизни в ФНЛ))) посмотрим, какой клуб приютит Сторожука))) говорят, Ахмат имеет интерес
      Capral
      Capral
      вчера в 12:23
      И никогда им не будет!!!
      протон
      протон
      вчера в 12:13
      Оказалось, что он далеко не Мусаев.
      Capral
      Capral
      вчера в 12:10
      Убогий тренер, всегда это знал. Типично местечковый, с провинциальными взглядами на футбол...
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