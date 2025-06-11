Сторожук покинул тульский «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук уходит из клуба.
Пресс-служба туляков объявила об отставке Сторожука с поста главного тренера команды. Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Под его руководством команда провела 82 матча в Первой лиге, из которых выиграла 23.
Специалист возглавлял «Арсенал» с января 2023 года.
При нём футболёры из Тулы будут БИТЬСЯ на поле.
Сергей сам сказал, что можно и в 1-й лиге потренировать.
Важно только, чтобы перед ним поставили большие задачи.
А для Туляков выход в РПЛ - архибольшая задача.
А тренерский штаб у него готов.
Неплохой, кстати, тренерский штаб.
При нём футболёры из Тулы будут БИТЬСЯ на поле.
Сергей сам сказал, что можно и в 1-й лиге потренировать.
Важно только, чтобы перед ним поставили большие задачи.
А для Туляков выход в РПЛ - архибольшая задача.
А тренерский штаб у него готов.
Неплохой, кстати, тренерский штаб.