«Тоттенхэм» нашёл нового тренера. Идеальный кандидат – умеет жить по средствам, выжимает максимум

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вчера, 15:55

Безальтернативный вариант.

Постекоглу не подходил под философию

«Тоттенхэм» в эпоху Маурисио Почеттино – это каноничный «Тоттенхэм». Это та модель, которую можно взять за образец и к которой хочет вернуться руководство. Клуб не участвовал в гонке вооружений с такими гигантами, как «Манчестер Сити», «Юнайтед», «Реал», «Бавария» и другие. Просто мирно сосуществовал с грандами и жил по средствам, развивал имеющиеся активы и продавал за баснословные деньги. Проще говоря, уже по своей сущности «шпоры» диссонировали с принципами работы Постекоглу.

Анге хотел сделать «Тоттенхэм» доминирующей командой – чтобы лондонцы играли в атакующий футбол и при этом давили на соперника на каждом участке поля, не давали продохнуть. Этакий аналог «Ливерпуля» Клоппа. Состав «шпор» не подходил под такой футбол, у футболистов просто не было необходимых качеств. Вдобавок «Тоттенхэм» не мог обеспечить необходимую для этого глубину скамейки. Когда на это наслаивались травмы, команда просто сыпалась.

Де-факто у Постекоглу был только один успешный отрезок в команде – в первые месяцы работы, когда лазарет ещё не заполнился лидерами. Время показало, что примирить тотальный футбол Постекоглу с действующим подбором игроков невозможно, а на большие траты для перестройки руководство лондонцев просто не было готово.

Победа в Лиге Европы – прощальный подарок

Минувший сезон для лондонцев вообще был сплошным мучением. Команда оказалась в одной строчке от зоны вылета, показала худший результат за долгое время. Но и у этой кампании был свой шарм – Постекоглу красиво попрощался с клубом, подарив команде долгожданный трофей.

В Лиге Европы «шпоры» изначально считались фаворитами – на пару с «Манчестер Юнайтед». Поэтому, как только во втором по значимости еврокубке дело подошло к плей-офф, австралийский менеджер бросил все силы на этот турнир.

Вплоть до финала лондонцам не попадались соперники, которые могли бы создать для команды серьёзные проблемы – АЗ прагматично разобрали в ответном поединке дома, «Айнтрахт» дожали на их площадке, «Будё-Глимт» вообще не смог навязать никакого сопротивления. И только в финале «шпор» ждал достойный соперник – такой же кризисный «Манчестер Юнайтед», который забил на чемпионат в пользу ЛЕ . В тяжелейшем финале лондонцы забили первыми и задушили манкунианцев в позиционной обороне.

Судьба Постекоглу к этому моменту уже была решена, и трофей его не спас. Но австралиец красиво завершил период в «Тоттенхэме». Он обещал завоевать с командой трофей на второй сезон работы и выполнил это обещание. К тому же любой трофей для «шпор» – давно забытая роскошь.

У Томаса Франка – опыт в АПЛ и успешный проект за плечами

После отставки лондонцы сдули пыль с шорт-листа, который составили после прощания с Антонио Конте. И список фаворитов тот же: Марку Силва из «Фулхэма» и Томас Франк из «Брентфорда». Оба к этому моменту стали ещё опытнее. Португалец показал самое важное умение – перестроил «дачников» после потери лидеров. Обычно выходцы из Чемпионшипа, сверкнувшие в АПЛ , теряют лидеров и, не найдя качественную альтернативу, теряют свой колорит. С «Фулхэмом» такого не произошло, хотя ушли многие. Пока лондонцам ни разу не приходилось бороться за выживание – из года в год команда претендует на место в топ-10.

И ведь о «Брентфорде» можно сказать то же самое. Томас Франк вывел команду в Премьер-Лигу, закрепил «пчёл» в статусе середняка и уже оттуда замахнулся на еврокубки. Понятно, что за четыре года коллектив даже в Лигу конференций не отобрался. С другой стороны, попробуй пробиться, когда двумя клубами владеют шейхи, ещё у двух американцы готовы вкладывать сотни миллионов на трансферы, ещё три – образцы грамотного менеджмента. А таких «тёмных лошадок» помимо «Брентфорда» ещё несколько. 10-е место в такой конкуренции – хороший результат.

Проще говоря, Франк может и не добился внушительных успехов, зато показал главное – эффективность в работе с ограниченными ресурсами (у «пчёл» сравнительно небольшой бюджет, плюс клуб не может конкурировать с грандами за своих лидеров) и стабильность на дистанции нескольких сезонов.

«Шпорам» не придётся ломать себя

Как раз последнее – приоритетное качество, которые ищет «Тоттенхэм» в потенциальном тренере (особенно в контексте потенциальной потери Сона). Вряд ли Дэниэл Леви вдруг сменит вектор развития – переубедить его не смог ни Постекоглу, ни даже Конте. Куда логичнее «шпорам» найти тренера, который выжимает максимум из того, что есть. В Франке лондонцы видят кандидата, идеально подходящего принципам клуба.

Неудивительно, что ещё до увольнения Анге именно Франка называли фаворитом на пост главного тренера. Сейчас датский менеджер стал единственной целью для лондонцев – кандидатуру Силвы они больше не рассматривают. Представители клуба уже связались с «Брентфордом» и начали переговоры. «Пчёлы» не станут упираться и отпустят специалиста, но только в случае, если «Тоттенхэм» выплатит компенсацию в размере 10 миллионов евро, которая прописана в контракте Томаса. Пока всё сводится к тому, что «шпоры» согласятся на выдвинутые условия – от альтернатив руководство клуба отказалось (плюс сам специалист настроен на переход). По крайней мере сейчас похоже, что это того стоит.