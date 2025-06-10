«Манчестер Сити» выпустил специальную форму

1749549021

вчера, 12:50

«Манчестер Сити», PUMA и KidSuper выпустили специальную форму для летнего турнира, который пройдёт в США .

Она выполнена в белом цвете, а известный чёрно-красный диагональный пояс переосмыслен с помощью акварельной палитры, на фоне ручной росписи, вдохновлённой любимым празднованием болельщиков — «Познань» (спиной к полю, раскинув руки и обняв соседа).

Также был выпущен специальный вратарский вариант в неоново-солнечной расцветке с чёрно-жёлтым поясом и графикой «Познань» по всему периметру.

Кроме того, выпущена широкая коллекция одежды для болельщиков.