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«Манчестер Сити» выпустил специальную форму

вчера, 12:50

«Манчестер Сити», PUMA и KidSuper выпустили специальную форму для летнего турнира, который пройдёт в США.

Она выполнена в белом цвете, а известный чёрно-красный диагональный пояс переосмыслен с помощью акварельной палитры, на фоне ручной росписи, вдохновлённой любимым празднованием болельщиков — «Познань» (спиной к полю, раскинув руки и обняв соседа).

Также был выпущен специальный вратарский вариант в неоново-солнечной расцветке с чёрно-жёлтым поясом и графикой «Познань» по всему периметру.

Кроме того, выпущена широкая коллекция одежды для болельщиков.

«Манчестер Сити» выпустил специальную форму«Манчестер Сити» выпустил специальную форму«Манчестер Сити» выпустил специальную форму

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:39
Годится. Главное, чтоб командная игра порадовала))) МанСити чемпион
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:18
Какие-то постиранные вещички, сушатся в трущобах Мумбаи.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:14
Что за ху... вообще???
au3qsmejdyw5
au3qsmejdyw5
вчера в 13:09
Попросту тратят деньги на шмотки.
Гость
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