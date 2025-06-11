«Черноморец» прошёл лицензирование для участия в Первой лиге

«Черноморец» подтвердил свою готовность участвовать в следующем сезоне Первой лиги.

Информируем вас, что в рамках заседания комиссии по лицензированию РФС ФК «Черноморец» предоставил необходимые гарантии для участия клуба в Первой лиге 2025/2026. Это стало возможным благодаря высокой вовлечённости всех участников процесса — председателя наблюдательного совета, президента клуба, членов правления. Уже в это воскресенье команда начнёт подготовку к новому сезону на базе в Абрау-Дюрсо.