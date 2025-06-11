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«Черноморец» прошёл лицензирование для участия в Первой лиге

вчера, 21:43

«Черноморец» подтвердил свою готовность участвовать в следующем сезоне Первой лиги.

Информируем вас, что в рамках заседания комиссии по лицензированию РФС ФК «Черноморец» предоставил необходимые гарантии для участия клуба в Первой лиге 2025/2026. Это стало возможным благодаря высокой вовлечённости всех участников процесса — председателя наблюдательного совета, президента клуба, членов правления. Уже в это воскресенье команда начнёт подготовку к новому сезону на базе в Абрау-Дюрсо.

Ранее клубу не была выдана лицензия для участия в РПЛ сезона 2025/2026.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:25
Что-то мне подсказывает, что ФК "Черноморец" прошёл бы лицензирование и в РПЛ, не будь он конкурентом ФК "Сочи".
протон
протон
вчера в 23:10
Так Шишкарёв клуб возьмёт или нет? Просто странно давать деньги ещё на сезон и как быть в стороне, потому что Черноморец с другими меньшими вложениями не протянет.
drug01
drug01
вчера в 22:21
Это хорошо, начало в первой Лиге положено!
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