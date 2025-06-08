«Черноморец» может распустить команду

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вчера, 12:59

Руководство «Черноморца» сообщило игрокам, что они могут искать себе новые команды.

Сообщается, что 9 июня генеральный директор новороссийского клуба Максима Пономарёв встретится с мэром Новороссийска Андреем Кравченко. На данной встрече будет решаться дальнейшая судьба «Черноморца». Сейчас новороссийцы не могут найти спонсоров, близки к снятию с Первой лиги и к исчезновению из профессионального футбола. При этом бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёв должен перевести в клуб 120 миллионов рублей, чтобы полностью закрыть долги перед командой за прошедший сезон.