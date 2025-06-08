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«Черноморец» может распустить команду

вчера, 12:59

Руководство «Черноморца» сообщило игрокам, что они могут искать себе новые команды.

Сообщается, что 9 июня генеральный директор новороссийского клуба Максима Пономарёв встретится с мэром Новороссийска Андреем Кравченко. На данной встрече будет решаться дальнейшая судьба «Черноморца». Сейчас новороссийцы не могут найти спонсоров, близки к снятию с Первой лиги и к исчезновению из профессионального футбола. При этом бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёв должен перевести в клуб 120 миллионов рублей, чтобы полностью закрыть долги перед командой за прошедший сезон.

Ранее сообщалось, что РФС на следующей неделе может принять решение по ситуации с «Черноморцем».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:25
Такими темпами скоро в РФС будет одна лига с 12 - 14 командами - благодать для чинуш - проблем меньше команд - меньше проблем...)
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svs4u9mxqwg7
вчера в 13:18
Жаль такая историческа команда
Гость
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