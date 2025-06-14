«Ювентус» нацелился на Эдерсона

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вчера, 17:31

Туринский «Ювентус» стремится подписать полузащитника «Аталанты» .

По информации источника, игрок стал одной из главных трансферных целей для клуба в это межсезонье. При этом его трансфер может стоить слишком дорого, поэтому «Ювентус» постарается сбить цену. Кроме того, на бразильца претендует саудовский «Аль-Хиляль».

В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл 37 матчей за «Аталанту», забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.