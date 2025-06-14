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«Ювентус» нацелился на Эдерсона

вчера, 17:31

Туринский «Ювентус» стремится подписать полузащитника «Аталанты» Эдерсона.

По информации источника, игрок стал одной из главных трансферных целей для клуба в это межсезонье. При этом его трансфер может стоить слишком дорого, поэтому «Ювентус» постарается сбить цену. Кроме того, на бразильца претендует саудовский «Аль-Хиляль».

В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл 37 матчей за «Аталанту», забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:59
Старушке не помешало бы вообще обновить практически весь центр поля. Как по мне, кроме Тюрама младшего и Локатели всех остальных можно слить. За Луиса было отдано более 50-ти млн, а толку никакого....
Эдерсон отличный игрок, которого воспитал Гасперини, ему бы в АПЛ попробовать свои силы, в Ньюкасл или Арсенал
2u55em6t2hyv
2u55em6t2hyv
вчера в 18:08
Ювентус укрепляет центральную линию команды!
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xsgxd66nx3k2
вчера в 18:07
Эдерсон хорош, Арсеналу такой не помешает
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