«Ювентус» нацелился на Эдерсона

Туринский «Ювентус» стремится подписать полузащитника «Аталанты» Эдерсона.
По информации источника, игрок стал одной из главных трансферных целей для клуба в это межсезонье. При этом его трансфер может стоить слишком дорого, поэтому «Ювентус» постарается сбить цену. Кроме того, на бразильца претендует саудовский «Аль-Хиляль».
В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл 37 матчей за «Аталанту», забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Эдерсон отличный игрок, которого воспитал Гасперини, ему бы в АПЛ попробовать свои силы, в Ньюкасл или Арсенал
Эдерсон отличный игрок, которого воспитал Гасперини, ему бы в АПЛ попробовать свои силы, в Ньюкасл или Арсенал