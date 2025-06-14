Онана не исключил, что покинет «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 14:57

Вратарь прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Уйду ли я из МЮ этим летом? Посмотрим, что произойдёт до закрытия трансферного окна.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уже начал изучать вратарей на замену камерунцу.