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Онана не исключил, что покинет «Манчестер Юнайтед»

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:23
По хорошему, Онану надо куда нибудь пристроить и найти нормального голкипера, предложить деньги клубу и ему зарплату. Конечно и защиту надо выстраивать, но когда кипер дырка, то никакая защита не поможет,у неё будет всегда страх допустить ошибку,что приведет к череде ошибок. Как говорится отличный воротарь это полкоманды. Возьмите того же Алисона, его уверенная игра,позволяет защите не нервничать,как минимум. Тот же Эдерсон,где то может допустить ошибку но в целом играет великолепно и это первый случай на моей памяти,когда у бразильцев есть два кипера топ уровня,обычно у них это слабое звено.
Тот же Хендерсон,не сказать что топ , но на фоне онаны, ошибок допускает в разы меньше и именно его уверенная игра,позволила Орлам достичь таких высот.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:16
А зачем им амбициозные? Горначо уже пинком под зад.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:19
Может быть Вы и правы.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:13
Просят и требуют другие.
Особенно в последнее время был активен один пользователь, который ещё и единомышленников подтянул в эту тему.
Вот армия клонов и активизировалась с особым усердием.
Стоит им успокоится, их активность в этой теме упадёт до нуля, тогда и атаки клонов спадут сами по себе.
Вот смотрите, протон не был активен в этой теме почти пол года и всё было спокойно, стоило ему активизироваться и началось.
Совпадение? Не думаю!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:07
Манчестер Юнайтед пора принимать радикальные решения. Большинство игроков виноваты в том, что сейчас происходит в легендарном клубе. Эти люди не способны бороться за честь команды, им нечего делать в составе. МЮ стоит продать слабаков за любую цену и набрать молодых амбициозных футболистов.
Гость
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