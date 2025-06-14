Онана не исключил, что покинет «Манчестер Юнайтед»

Вратарь Андре Онана прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Уйду ли я из МЮ этим летом? Посмотрим, что произойдёт до закрытия трансферного окна.
Ранее «Манчестер Юнайтед» уже начал изучать вратарей на замену камерунцу.
Тот же Хендерсон,не сказать что топ , но на фоне онаны, ошибок допускает в разы меньше и именно его уверенная игра,позволила Орлам достичь таких высот.
Тот же Хендерсон,не сказать что топ , но на фоне онаны, ошибок допускает в разы меньше и именно его уверенная игра,позволила Орлам достичь таких высот.
Особенно в последнее время был активен один пользователь, который ещё и единомышленников подтянул в эту тему.
Вот армия клонов и активизировалась с особым усердием.
Стоит им успокоится, их активность в этой теме упадёт до нуля, тогда и атаки клонов спадут сами по себе.
Вот смотрите, протон не был активен в этой теме почти пол года и всё было спокойно, стоило ему активизироваться и началось.
Совпадение? Не думаю!!!
Особенно в последнее время был активен один пользователь, который ещё и единомышленников подтянул в эту тему.
Вот армия клонов и активизировалась с особым усердием.
Стоит им успокоится, их активность в этой теме упадёт до нуля, тогда и атаки клонов спадут сами по себе.
Вот смотрите, протон не был активен в этой теме почти пол года и всё было спокойно, стоило ему активизироваться и началось.
Совпадение? Не думаю!!!