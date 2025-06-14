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Нико Уильямс сообщил партнёрам по «Атлетику», что покинет клуб этим летом

вчера, 16:14

Нападающий Николас Уильямс уйдёт из «Атлетика» Бильбао.

Форвард намерен покинуть команду этим летом. О своём решении футболист уже сообщил своим партнёрам по команде.

На подписание Уильямса претендуют «Барселона», «Бавария» и ряд других клубов.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 19:08
У нас только Аленичев по сути может гордиться медалью. Добровольский, Бут и Черышев по сути и не играли толком в турнире. У Матвея по моему два матча в розыгрыше
nd9wvqazg5ew
nd9wvqazg5ew
вчера в 18:11
Уильямс по игре давно должен играть в более солидном клубе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:22
Нико многое сделал, чтоб АБ вернулся в Лигу чемпионов.
теперь имеет право перейти в большой клуб))
два искусно атакующих игрока на разных флангах, блеск и красота.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 16:42
Поживём увидем!
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:32
А я даже не знаю в какой я группе. Я просто не парюсь от слова совсем.
А вот за происходящим наблюдаю с удовольствием.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:26
Он это говорил и в прошлом сезоне 🙃 только никто не захотел платить ему ЗП, которую он хотел
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:20
В ответ партнёры поинтересовались у Николаса будет ли "накрыта поляна на отвальную"...)
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 16:19
Байкал безусловно прав.
Пока Протон был не активен, на ветке была тишина. Стоило ему активизироваться и началось..
Армия клонов включилась как по команде и заработала с особым усердием.
Активизировалась также Гильдия рыболовов, встав неожиданно на сторону Фермеров.
Не остался в стороне и Союз писателей, отрядив парочку делегатов для поддержки высокого искусства.
И вспенилось море эмоций, и пошла жара..

А Протон, судя по всему, действительно гениальный активизатор.
Браво, Протон!!
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