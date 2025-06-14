Нико Уильямс сообщил партнёрам по «Атлетику», что покинет клуб этим летом

1749906868

вчера, 16:14

Нападающий уйдёт из «Атлетика» Бильбао.

Форвард намерен покинуть команду этим летом. О своём решении футболист уже сообщил своим партнёрам по команде.

На подписание Уильямса претендуют «Барселона», «Бавария» и ряд других клубов.