Нико Уильямс сообщил партнёрам по «Атлетику», что покинет клуб этим летом

Нападающий Николас Уильямс уйдёт из «Атлетика» Бильбао.
Форвард намерен покинуть команду этим летом. О своём решении футболист уже сообщил своим партнёрам по команде.
На подписание Уильямса претендуют «Барселона», «Бавария» и ряд других клубов.
Нападающий Николас Уильямс уйдёт из «Атлетика» Бильбао.
Форвард намерен покинуть команду этим летом. О своём решении футболист уже сообщил своим партнёрам по команде.
На подписание Уильямса претендуют «Барселона», «Бавария» и ряд других клубов.
теперь имеет право перейти в большой клуб))
два искусно атакующих игрока на разных флангах, блеск и красота.
теперь имеет право перейти в большой клуб))
два искусно атакующих игрока на разных флангах, блеск и красота.
А вот за происходящим наблюдаю с удовольствием.
А вот за происходящим наблюдаю с удовольствием.
Пока Протон был не активен, на ветке была тишина. Стоило ему активизироваться и началось..
Армия клонов включилась как по команде и заработала с особым усердием.
Активизировалась также Гильдия рыболовов, встав неожиданно на сторону Фермеров.
Не остался в стороне и Союз писателей, отрядив парочку делегатов для поддержки высокого искусства.
И вспенилось море эмоций, и пошла жара..
А Протон, судя по всему, действительно гениальный активизатор.
Браво, Протон!!
Пока Протон был не активен, на ветке была тишина. Стоило ему активизироваться и началось..
Армия клонов включилась как по команде и заработала с особым усердием.
Активизировалась также Гильдия рыболовов, встав неожиданно на сторону Фермеров.
Не остался в стороне и Союз писателей, отрядив парочку делегатов для поддержки высокого искусства.
И вспенилось море эмоций, и пошла жара..
А Протон, судя по всему, действительно гениальный активизатор.
Браво, Протон!!