Погба согласился на сокращение зарплаты ради перехода в «Монако»

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вчера, 15:36

Полузащитник может продолжить карьеру в «Монако».

Стороны уже ведут переговоры — клуб проявляет осторожность, а хавбек готов пойти на финансовые уступки ради возвращения во французский чемпионат.

Погба уже подготовил всё необходимое для быстрой адаптации вместе с семьёй, если переход состоится.

Ранее стало известно, что «Монако» предложил полузащитнику двухлетний контракт.