Погба согласился на сокращение зарплаты ради перехода в «Монако»

Полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру в «Монако».
Стороны уже ведут переговоры — клуб проявляет осторожность, а хавбек готов пойти на финансовые уступки ради возвращения во французский чемпионат.
Погба уже подготовил всё необходимое для быстрой адаптации вместе с семьёй, если переход состоится.
Ранее стало известно, что «Монако» предложил полузащитнику двухлетний контракт.
Для тех, кто понял фишку. 🙂👍
Для тех, кто понял фишку. 🙂👍
"Монако готов подобрать Погба".
"Монако готов подобрать Погба".