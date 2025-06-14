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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Погба согласился на сокращение зарплаты ради перехода в «Монако»

вчера, 15:36

Полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру в «Монако».

Стороны уже ведут переговоры — клуб проявляет осторожность, а хавбек готов пойти на финансовые уступки ради возвращения во французский чемпионат.

Погба уже подготовил всё необходимое для быстрой адаптации вместе с семьёй, если переход состоится.

Ранее стало известно, что «Монако» предложил полузащитнику двухлетний контракт.

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Вчера, 14:02Roman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии1
 
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:28
Какие еще уступки? Погба, в его ситуации, должен за еду играть и его уступки могут быть только в согласии на переход с трехразового питания на двухразовое.
Маг_тм
Маг_тм ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 17:01
Самую большую ошибку допустил перейдя в МЮ. Как и все игроки, начиная с 2014 года
ajmxtvh8d3wy
ajmxtvh8d3wy
вчера в 16:10
Как истинного француза потянуло на родину.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:00
Как футболист, был одним из лучших в мире на своей позиции. Затем задурил по неизвестной мне причине, на несколько сезонов выпал в "осадок" и вот снова всплыл. Если вернётся на свой прежний уровень, в чём я сомневаюсь, - "Монако" поможет, но... как трудно, а порой невозможно перебороть свою лень. Как физическую, так и психическую...
jcn7f257yucp
jcn7f257yucp
вчера в 15:51
Значит клуб важнее чем деньги
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 15:49
И при этом зарплата Погба выросла.
Для тех, кто понял фишку. 🙂👍
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:43
Тут скорее другой заголовок нужен.
"Монако готов подобрать Погба".
apk4tj434jjz
apk4tj434jjz
вчера в 15:37
Травмоопасных торчокинашел себе пристанище.
Гость
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