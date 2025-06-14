 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Дьёкереш склоняется к переходу в «Арсенал»

вчера, 22:06

Форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьёкереш хочет продолжить карьеру в «Арсенале».

Именно вариант с лондонским клубом игрок считает для себя наиболее оптимальным. По информации источника, футболист на переговорах с «Манчестер Юнайтед» дал понять, что предпочитает перейти в состав лондонцев.

В минувшем сезоне Дьёкереш провёл за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 13 голевых передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Наполи» заинтересован в Лукмане
Вчера, 21:37
Слухи«Интер» готов продать Чалханоглу «Галатасараю»
Вчера, 21:28
Слухи«Тоттенхэм» выкупит права на Теля у «Баварии»
Вчера, 18:17
Слухи«Арсенал» хочет перехватить Байно-Гиттенса у «Челси»
Вчера, 17:47
Слухи«Ювентус» нацелился на Эдерсона
Вчера, 17:31
СлухиНико Уильямс сообщил партнёрам по «Атлетику», что покинет клуб этим летом
Вчера, 16:14
 
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:14
Скажу так....каждый день появляются новые слухи от множества источников, но все ничего внятного не пишут, то пишут, что вот вот подпишут Шешко, то пишут что Дьекереш все же ближе к нам, и так изо дня в день....
Мою точку зрения многие тут знают, я за шведа, даже если он не будет столь результативен( в чем я уверен на 100%), он всё равно более готовый форвард чем Шешко. Шешко это отличнное преобретение на будущее, а здесь и сейчас он результата не даст!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:10
Арсенал скорей купит Шешко, который моложе, но при этом вряд ли даже 15 голов забьет. И уверен - Шешко ещё и чуть дороже Дьокереша выйдет))Арсенал почти всегда действует нерешительно. Ради чемпионства купить Дьекереша и Родриго из Реала, а вместо этого ведёт каких то Шешко
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:17
Лакомый шершень!))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:50
Даже Аморим оказался бессильным. Не тот авторитет.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:50
История показывает, не стоит перехватывать игрока, пусть сами мучаются с ним
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:21
Арсенал щас выглядит намного лучше МЮ
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:20
Интересно будет посмотреть на него за пределами Португалии.
В Чемпионшипе он играл 2-3 года назад, но там не забивал столько и близко)) Он только в португальском чемпе раззабивался так к 26-27 годам своим. Стоит не малых денег, а может стать Нуньесом в Англии после Португалии🙃
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:11
Чистый нап, у Арсенала таковых считай нет. Если не протупят то возьмут ..Но вот ключевое "если"...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 