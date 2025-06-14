Дьёкереш склоняется к переходу в «Арсенал»

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вчера, 22:06

Форвард португальского «Спортинга» хочет продолжить карьеру в «Арсенале».

Именно вариант с лондонским клубом игрок считает для себя наиболее оптимальным. По информации источника, футболист на переговорах с «Манчестер Юнайтед» дал понять, что предпочитает перейти в состав лондонцев.

В минувшем сезоне Дьёкереш провёл за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 13 голевых передач.