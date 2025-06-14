Дьёкереш склоняется к переходу в «Арсенал»

Форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьёкереш хочет продолжить карьеру в «Арсенале».
Именно вариант с лондонским клубом игрок считает для себя наиболее оптимальным. По информации источника, футболист на переговорах с «Манчестер Юнайтед» дал понять, что предпочитает перейти в состав лондонцев.
В минувшем сезоне Дьёкереш провёл за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 13 голевых передач.
В Чемпионшипе он играл 2-3 года назад, но там не забивал столько и близко)) Он только в португальском чемпе раззабивался так к 26-27 годам своим. Стоит не малых денег, а может стать Нуньесом в Англии после Португалии🙃
В Чемпионшипе он играл 2-3 года назад, но там не забивал столько и близко)) Он только в португальском чемпе раззабивался так к 26-27 годам своим. Стоит не малых денег, а может стать Нуньесом в Англии после Португалии🙃