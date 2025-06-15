Гризманн и Коке поучаствовали в челлендже, организованном тренером НБА

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вчера, 11:25

Игроки мадридского «Атлетико» — полузащитник и нападающий , приняли участие в уникальном челлендже в социальных сетях, придуманном Крисом Мэтьюзом, тренером по баскетболу НБА , известным в Сети как «Смертельный стрелок».

В рамках испытания звёзды «матрасников» должны были забросить футбольный мяч в стандартное баскетбольное кольцо, окружённое металлическими шипами, что проверяло их точность и выдержку.

Гризманн, победитель чемпионата мира 2018 года, забросил мяч в корзину с первого раза, а Коке потребовалось две попытки.