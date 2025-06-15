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Гризманн и Коке поучаствовали в челлендже, организованном тренером НБА

вчера, 11:25

Игроки мадридского «Атлетико» — полузащитник Коке и нападающий Антуан Гризманн, приняли участие в уникальном челлендже в социальных сетях, придуманном Крисом Мэтьюзом, тренером по баскетболу НБА, известным в Сети как «Смертельный стрелок».

В рамках испытания звёзды «матрасников» должны были забросить футбольный мяч в стандартное баскетбольное кольцо, окружённое металлическими шипами, что проверяло их точность и выдержку.

Гризманн, победитель чемпионата мира 2018 года, забросил мяч в корзину с первого раза, а Коке потребовалось две попытки.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:08
Гризманну больше нужно о футболе думать
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07
Сам Бог велел, Антуану и Коке поучаствовать в подобном челлендже - два "баскетболиста" с ростом по 1.76...)))
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