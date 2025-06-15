Гризманн и Коке поучаствовали в челлендже, организованном тренером НБА

Игроки мадридского «Атлетико» — полузащитник Коке и нападающий Антуан Гризманн, приняли участие в уникальном челлендже в социальных сетях, придуманном Крисом Мэтьюзом, тренером по баскетболу НБА, известным в Сети как «Смертельный стрелок».
В рамках испытания звёзды «матрасников» должны были забросить футбольный мяч в стандартное баскетбольное кольцо, окружённое металлическими шипами, что проверяло их точность и выдержку.
Гризманн, победитель чемпионата мира 2018 года, забросил мяч в корзину с первого раза, а Коке потребовалось две попытки.