Футбольный союз Сербии выступил с заявлением по поводу провокации албанцев

Футбольный союз Сербии выпустил официальное заявление в связи с провокацией болельщиков сборной Албании во время матча 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

В ночь, когда Сербия осталась непобеждённой и завоевала ценное очко на старте отборочного турнира чемпионата мира, футбол потерпел самое крупное поражение на трибунах Национального стадиона в Тиране.

Перед отвратительной правдой, с которой столкнулись наши игроки на поле, мы хотели бы подчеркнуть тот факт, что вся делегация Футбольной ассоциации Сербии, с первой до последней минуты своего пребывания в албанской столице, была встречена необычайным приёмом Футбольной ассоциации Албании и её президентом Армандом Дукой. От встречи в аэропорту до отъезда из Тираны мы чувствовали уважение и внимание.

К сожалению, сцены с трибун, которые футбольный мир не хотел бы видеть, сцены, с которыми УЕФА борется годами через свои регулирующие органы и правила, бросили большое пятно на честные и корректные события на поле. Футбольная ассоциация Сербии решительно осуждает политические вспышки ненависти посредством различных форм провокаций и позорных скандирований против террористических организаций и призывов к новым преступлениям.

Когда слов было недостаточно, нашим футболистам также угрожали физически. С трибун полетели монеты, полные стаканы и бутылки, итальянский арбитр несколько раз прерывал матч, а официальный диктор также сделал объявление, но всё безрезультатно. Позорные сцены, начавшиеся с момента исполнения гимнов и продолженные скандальными скандированиями и бросание предметов в сербских игроков, не только нарушают дух спортивного мастерства и атмосферу честной игры, но и напрямую угрожают принципам международного уважения и толерантности, которые должен пропагандировать футбол.

С благодарностью Футбольной ассоциации Албании за проявленное гостеприимство и приятный приём во время нашего пребывания в Тиране мы осуждаем всё, что можно было услышать и увидеть с трибун Национального стадиона.

Наконец, мы хотели бы обратиться к текстам, которые придают негативный контекст заявлениям, сделанным на пресс-конференции тренером Драганом Стойковичем, которые противоречат сказанному.

«Как тренер сборной Сербии, я во время матча был сосредоточен исключительно на поле, на игроках, тактике и результате. Я похвалил атмосферу на стадионе в контексте спортивной обстановки, полных трибун и поддержки сборной, что всегда приветствуется для футбола как игры.

Однако нормально, что в тот момент я не полностью воспринял все скандальные и оскорбительные сообщения, которые звучали с трибун, которые позже были зафиксированы и прокомментированы в СМИ . Я хочу чётко и недвусмысленно осудить любые скандирования, оскорбляющие сербский народ и сборную Сербии, или кого-либо ещё. Таким явлениям не место на спортивных площадках.

Абсурдно, когда кто-то обвиняет Драгана Стойковича в „поддержке экстремистов“ и „восхвалении ненависти к нашему народу“. „Много раз, как за свою игровую, так и тренерскую карьеру, я доказывал свой патриотизм и чувство принадлежности к своему народу“, — заявил тренер нашей сборной сайту Футбольной ассоциации Сербии.