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В прокуратуре Нидерландов не подтвердили информацию об аресте Промеса

сегодня, 01:19

Пресс‑секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра сообщил источнику, что на данный момент нет подтверждения ареста бывшего игрока «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.

Ранее De Telegraaf сообщил, что футболист был арестован в его доме в Дубае после полуночи в четверг, форварда перевели в центр содержания под стражей. Адвокат Промеса Джем Полат подтвердил новость об аресте, но не стал делать дальнейших комментариев. Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс рассказал «Матч ТВ», что Промес, скорее всего, в скором времени будет экстрадирован в Нидерланды, где сразу же отправится в тюрьму.

В апелляционном отделе прокуратуры Нидерландов сообщили «Матч ТВ», что «подозреваемый всё ещё находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов».

Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство представителей спортсмена о приостановке действия решения о его аресте. Квинси хотел получить возможность свободно перемещаться, чтобы продолжать свою футбольную карьеру во время апелляционного процесса, при этом он сообщал о готовности посещать Нидерланды лично при необходимости.

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Все комментарии
rr6g5qtdwr5f
rr6g5qtdwr5f
сегодня в 06:10
Уголовника все равно посадят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:19
Они пока собственными глазами не увидят этого хитрована, не поверят...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:02
Так нельзя ни чего не говорить , не подтверждать - тайна следствия!))))🥺
Comentarios
Comentarios ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 03:38
Не говорите, лучше бы трансляции спортивные показывали
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:56
Матч ТВ больше нечем заняться?
Capral
Capral
сегодня в 01:42
Свободу Юрию Деточкину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Квинси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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