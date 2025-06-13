В прокуратуре Нидерландов не подтвердили информацию об аресте Промеса

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сегодня, 01:19

Пресс‑секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра сообщил источнику, что на данный момент нет подтверждения ареста бывшего игрока «Спартака» и сборной Нидерландов .

Ранее De Telegraaf сообщил, что футболист был арестован в его доме в Дубае после полуночи в четверг, форварда перевели в центр содержания под стражей. Адвокат Промеса Джем Полат подтвердил новость об аресте, но не стал делать дальнейших комментариев. Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс рассказал «Матч ТВ», что Промес, скорее всего, в скором времени будет экстрадирован в Нидерланды, где сразу же отправится в тюрьму.

В апелляционном отделе прокуратуры Нидерландов сообщили «Матч ТВ», что «подозреваемый всё ещё находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов».

Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство представителей спортсмена о приостановке действия решения о его аресте. Квинси хотел получить возможность свободно перемещаться, чтобы продолжать свою футбольную карьеру во время апелляционного процесса, при этом он сообщал о готовности посещать Нидерланды лично при необходимости.