Стильный Давидс, счастливый Икарди и Погба с лабубу. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 17:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Мауро Икарди покатал свою невесту на лодке.

Лукасу Подольски подарили картину, где он изображен с петухом.

Мохамед Салах решил позагорать. Имеет право — выдал мощнейший сезон.

На моря отправился и Эдерсон с женой.

Ламин Ямаль набирает калории.

Маркос Алонсо освоил водный транспорт.

Эдгар Давидс снялся в стильной фотосессии.

Дэвид Бекхэм посетил Китай.

Красивое место выбрали Давид Алаба с женой для отпуска.

Матео Ковачич покрестил дочь.

А Денис Глушаков — сына.

Стили дня. Дани Алвес и Лерой Сане.

Девушка дня. Супруга футболиста «Крыльев Советов» Томаса Галдамеса.

Поль Погба в тренде — обзавелся игрушкой Лабубу.

На этом наш выпуск завершен! Цените своих друзей и старайтесь чаще с ними встречаться. Берите пример с этих парней. Всех узнали?