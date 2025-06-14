Стильный Давидс, счастливый Икарди и Погба с лабубу. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Мауро Икарди покатал свою невесту на лодке.
Лукасу Подольски подарили картину, где он изображен с петухом.
Мохамед Салах решил позагорать. Имеет право — выдал мощнейший сезон.
На моря отправился и Эдерсон с женой.
Ламин Ямаль набирает калории.
Маркос Алонсо освоил водный транспорт.
Эдгар Давидс снялся в стильной фотосессии.
Дэвид Бекхэм посетил Китай.
Красивое место выбрали Давид Алаба с женой для отпуска.
Матео Ковачич покрестил дочь.
А Денис Глушаков — сына.
Стили дня. Дани Алвес и Лерой Сане.
Девушка дня. Супруга футболиста «Крыльев Советов» Томаса Галдамеса.
Поль Погба в тренде — обзавелся игрушкой Лабубу.
На этом наш выпуск завершен! Цените своих друзей и старайтесь чаще с ними встречаться. Берите пример с этих парней. Всех узнали?
P.s. в группе без призов, если будет продление, ставки у агентов будут минимальные.
P.s. в группе без призов, если будет продление, ставки у агентов будут минимальные.