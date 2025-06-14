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Стильный Давидс, счастливый Икарди и Погба с лабубу. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 17:00
Эдгар Давидс
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:17
Судя по всему Эдгар Давидс отдыхает где то в глубинке , неподалёку от лакокрасочного заводика...)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:08
Судя по обилию рыб рядом, которым просто некуда деваться, Эдерсон с женой не на море поехали, а в аквариум залезли. 😏
sv_1969
sv_1969 ответ агентСмит (раскрыть)
вчера в 17:25
Да к Вам у меня претензий нет. Я помню подоплека появления Ваших агентов. Не люблю ставить на точный счёт, но придётся.
агентСмит
агентСмит ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:45
Сорри, вообще не собирался играть в этом месяце (да и, в принципе, не считая марта не играю уже больше года). Но чтобы активировать группу без призов пришлось разбудить агентов. Каждый из них должен сделать по 3 ставки по 1000. Сегодня агенты сделали по второй ставке. Возможно сегодня-завтра ещё где-нибудь стрельнет.
P.s. в группе без призов, если будет продление, ставки у агентов будут минимальные.
Гость
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