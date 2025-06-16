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ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиГермания. Кубок 2025/2026

Стали известны соперники «Баварии» и «Байера» на старте Кубка Германии

вчера, 08:53

Состоялась жеребьёвка первого раунда Кубка Германии сезона 2025/26.

Матчи пройдут с 15 по 18 августа, за неделю до начала сезона Бундеслиги. При этом «Бавария» и «Штутгарт», которые разыграют Суперкубок страны, свои поединки проведут только 26-27 августа.

Финал национального кубка примет Олимпиаштадион в Берлине 23 мая 2026 года.

Чемпиону Германии «Баварии» в первом раунде предстоит сыграть с клубом Третьей лиги «Веен Висбаден». «Байер» встретится с командой Регионаллиги «Сонненхоф Гросаспах», а дортмундская «Боруссия» — с «Эссеном» из третьего дивизиона.

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Все комментарии
2uw5gwhqarg6
2uw5gwhqarg6
вчера в 09:37
У Байера соперник с названием из серии "произнёс вслух - нечаянно вызвал дьявола"
Гость
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