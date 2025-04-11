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Прошла жеребьёвка группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

вчера, 12:44

В Майами состоялась жеребьёвка группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года.

В турнире примут участие 16 национальных сборных, которые разделены на четыре группы. Соревнование пройдёт с 14 июня по 6 июля в США и Канаде на 14 стадионах, включая пять арен чемпионата мира 2026 года.

Группа A: Мексика, Коста-Рика, Суринам, Доминиканская Республика

Группа B: Канада, Гондурас, Сальвадор, Кюрасао

Группа C: Панама, Ямайка, Гватемала, Гваделупа

Группа D: США, Гаити, Тринидад и Тобаго, Саудовская Аравия

Матч открытия пройдёт на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Финал примет арена NRG.

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Перевод с concacaf.com
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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 15:43
У Канады группа огонь)...всегда думал что Кюрасао это ликер)...
112910415
112910415
вчера в 14:30
тут всё загадочно
Вещий
Вещий
вчера в 13:23
Сложно предсказать фаворитов.... каждая может выстрелить.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:02
А за Гваделупу не хочешь?
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:53
Группа С - группа Смерти ! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:49
за США, Канаду и Ямайку ))
s8nzr27tufkp
s8nzr27tufkp
вчера в 12:45
Будем болеть за Гондурас и Гваделупу.
Гость
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