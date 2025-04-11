Прошла жеребьёвка группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

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вчера, 12:44

В Майами состоялась жеребьёвка группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года.

В турнире примут участие 16 национальных сборных, которые разделены на четыре группы. Соревнование пройдёт с 14 июня по 6 июля в США и Канаде на 14 стадионах, включая пять арен чемпионата мира 2026 года.

Группа A: Мексика, Коста-Рика, Суринам, Доминиканская Республика

Группа B: Канада, Гондурас, Сальвадор, Кюрасао

Группа C: Панама, Ямайка, Гватемала, Гваделупа

Группа D: США , Гаити, Тринидад и Тобаго, Саудовская Аравия

Матч открытия пройдёт на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Финал примет арена NRG.