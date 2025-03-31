«Лос-Анджелес» или «Америка» могут занять место «Леона» на Клубном ЧМ

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вчера, 14:23

«Лос-Анджелес» или «Америка» могут сыграть на Клубном чемпионате мира вместо «Леона», исключенного из заявки турнира.

ФИФА планирует провести одноматчевый плей-офф между вышеназванными командами. Это случится, если «Леон» проиграет апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) о восстановлении своей позиции на КЧМ .

Отмечается, что до решения всех вопросов в рамках судебного процесса замена команды реализована не будет.