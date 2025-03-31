Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиКлубный чемпионат мира 2025

«Лос-Анджелес» или «Америка» могут занять место «Леона» на Клубном ЧМ

вчера, 14:23

«Лос-Анджелес» или «Америка» могут сыграть на Клубном чемпионате мира вместо «Леона», исключенного из заявки турнира.

ФИФА планирует провести одноматчевый плей-офф между вышеназванными командами. Это случится, если «Леон» проиграет апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о восстановлении своей позиции на КЧМ.

Отмечается, что до решения всех вопросов в рамках судебного процесса замена команды реализована не будет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стал известен соперник «Аль-Насра» Роналду по 1/4 азиатской Лиги чемпионов
17 марта
ОфициальноСостоялась жеребьёвка второго этапа полуфиналов Пути регионов Кубка России
12 марта
ОфициальноСостоялась жеребьёвка полуфиналов первого этапа Пути регионов Кубка России
12 марта Фото
ОфициальноРФС внёс изменения в процедуру жеребьёвки Кубка России
11 марта
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии
02 марта
Деку: «С „Бенфикой“ мы уже играли, нам было очень непросто»
21 февраля
Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:55
Тролли только начинали вкидывать, что Фифа нашли лазейку включить Аль-Наср или Барсу исключив Леон
Брулин
Брулин
вчера в 15:37
Коста-риканцы настучали на Леон в надежде самим сыграть на КЧМ,
ФИФА: вместо Леона на КЧМ поедет победитель стыка LAFC vs Club America. Ничего личного, только бизнес)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
ОТ этого действия интерес к этому турниру не убавиться и не прибавиться. Но определенный интерес возникает с участием этих команд
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 