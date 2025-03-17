Стал известен соперник «Аль-Насра» Роналду по 1/4 азиатской Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Элитной Лиги Чемпионов АФК.
Саудовский «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, встретится с победителем Восточной конференции – японским клубом «Йокогама Маринос». Ещё одна команда из Японии, «Кавасаки», сыграет с катарским «Аль-Саддом».
«Аль-Хилялю» бывшего форварда «Зенита» Малкома будет противостоять южнокорейский «Кванджу». «Аль-Ахли» экс-футболиста «Ливерпуля» Роберто Фирмино и бывшего вингера «Лестера» и «Манчестер Сити» Рияда Мареза выпал «Бурирам Юнайтед» из Таиланда.