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Стал известен соперник «Аль-Насра» Роналду по 1/4 азиатской Лиги чемпионов

сегодня, 10:40

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Элитной Лиги Чемпионов АФК.

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, встретится с победителем Восточной конференции – японским клубом «Йокогама Маринос». Ещё одна команда из Японии, «Кавасаки», сыграет с катарским «Аль-Саддом».

«Аль-Хилялю» бывшего форварда «Зенита» Малкома будет противостоять южнокорейский «Кванджу». «Аль-Ахли» экс-футболиста «Ливерпуля» Роберто Фирмино и бывшего вингера «Лестера» и «Манчестер Сити» Рияда Мареза выпал «Бурирам Юнайтед» из Таиланда.

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