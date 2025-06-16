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В «Ростове» подтвердили, что Осипенко станет игроком «Динамо»

вчера, 10:45

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью источнику подтвердил переход центрального защитника Максима Осипенко в московское «Динамо».

О планах клуба после смены генерального директора и ухода одних из самых важных игроков — Осипенко и Николая Комличенко

«Ростов» готовится к сезону-2025/2026, трансферы будут — как на вход, так и на выход. Максим Осипенко и Николай Комличенко провели с нами долгое время и внесли свой вклад в развитие «Ростова», за что им огромное спасибо. Мы сейчас ведём переговоры как с российскими игроками, так и с иностранцами. С кем-то в более продвинутой стадии находимся, с кем-то ещё нужно уладить детали. Не секрет, что мы планируем усилить несколько позиций.

Правда ли, что за Осипенко «Динамо» заплатило 1,5 млн евро? Мы не комментируем цифры. Скажу только, что сумма больше, и она нас вполне устраивает.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:07
Что получиься у ВГК в Динамо интересно, а вот что получится у Ростова без ведущих игроков уже можно представить.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ a-league (раскрыть)
вчера в 17:49
Макс, да это понятно, что пришла новая банда в область и тянут свои ручонки везде.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:13, ред.
Ну тут двух мнений быть не может. Ослабление конкурентов, чтобы другим не достался, а, хотя нет. Тут другое. Ну это в качестве лирического отступления. А по теме, так сезон знатный выдал, и как говорится в простонародье "повышение заслужил", как минимум в зарплате. Как по мне, с ним рядом кто-то должен быть наподобие Сако в "Ростове", скажем так, сугубо оборонительный, ибо Максим очень любит в атаку ходить, причем очень даже успешно, но порой безоглядно. Плюс толковый центральный защитник с нужным паспортом для РПЛ, опять же к народу, "днем с огнем не сыщешь." Короче говоря, Максу удачи, а что уж получится у ВГК в "ДМ" очень интересно будет глянуть. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
a-league
a-league ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 15:07, ред.
Ромка, да не было бы никакого исхода, если бы Слюсарев не сунул жало туда, в чём не разбирается
Capral
Capral
вчера в 14:57
Яша.

А почему нет? Когдато Шахтер переехал во Львов и ничего, хотя представить такое было немыслимо...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:42
А не переехать ли Динамо в Ростов, или наоборот
Аксинья
Аксинья ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 13:50
При Бердыевском исходе "Ростов" получил за ушедших игроков даже с действующими контрактами ноль целых хрен десятых бабла, поскольку хитро63й туркмен нашел лазейку для Полоза, Ерохина и прочей братии, а тут хоть все-таки пусть и не великие но деньжата))
jsu4zqrrkgt4
jsu4zqrrkgt4
вчера в 13:37
Валера начал к себе перетаскивать лучших игроков Ростова.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 13:24
Напоминает мне всё это, исход после Бердыева.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:22
Видать у Ростова большие долги,выравнивают ситуацию.
протон
протон
вчера в 12:51
Что-то суммы все меньше и меньше фигурируют. Скоро выяснится, что Осипенко по цене Сутормина перешел
lotsman
lotsman
вчера в 12:34
Карпин подтягивает к себе своих.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:25
Теперь динамо будет ...ростов - динамо лови и тамо...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:23
Кто бы сомневался.
Валера:
"Своих не бросаем!"
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:48, ред.
Из фк "Ростов" официально ушли только Комличенко и Осипенко. Так как в руководстве клуба всё утряслось и все остались при своих портфелях массового исхода игроков не ожидается.))
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:43
ФК Ростов получил за Максима 2,9 ляма еврорублей, с учетом оцененной трансферной стоимости распил составил менее 50% и это уже по-божески))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:41
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц
11.06.25
"Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется".

Осипенко, Комличенко уже ушли.
Вахания, Голенков, Лангович, Роналдо, Комаров, Саравия, Щетинин уже одной ногой переступили порог клуба.
Сутормин?
Да, уж, в Ростове кардинальных изменений в основном составе не планируется...
tyz7khhetgz6
tyz7khhetgz6
вчера в 11:11
Все дороги из Ростова ведут в Динамо?
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:00
Не весь, только оборона. Карпин правильно делает, толково. С точки зрения организации игры- почти идеально, но это только внешне, а как будет на деле, в игре- покажет время.
cferhyzt6g4h
cferhyzt6g4h
вчера в 10:58
Карпин развалил команду Ростов и никто об этом не сообщает.
112910415
112910415
вчера в 10:54
в Ростове подтвердили, что весь Ростов переходит в Динамо !
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