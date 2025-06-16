В «Ростове» подтвердили, что Осипенко станет игроком «Динамо»

Президент «Ростова» в интервью источнику подтвердил переход центрального защитника в московское «Динамо».

О планах клуба после смены генерального директора и ухода одних из самых важных игроков — Осипенко и Николая Комличенко

«Ростов» готовится к сезону-2025/2026, трансферы будут — как на вход, так и на выход. Максим Осипенко и Николай Комличенко провели с нами долгое время и внесли свой вклад в развитие «Ростова», за что им огромное спасибо. Мы сейчас ведём переговоры как с российскими игроками, так и с иностранцами. С кем-то в более продвинутой стадии находимся, с кем-то ещё нужно уладить детали. Не секрет, что мы планируем усилить несколько позиций.

Правда ли, что за Осипенко «Динамо» заплатило 1,5 млн евро? Мы не комментируем цифры. Скажу только, что сумма больше, и она нас вполне устраивает.