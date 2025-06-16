«Краснодар» подписал игрока «Черноморца» и воспитанника своей академии

Защитник «Черноморца» Виталий Стежко перешёл в «Краснодар». Игрок заключил контракт до конца сезона 2027/28.
Футболист является воспитанником академии «горожан». В прошлом сезоне он провёл в составе новороссийского клуба 30 матчей в Первой лиге, забил 2 мяча и сделал столько же результативных передач.
Неплохой защитник, но потолка своего мастерства походу достиг...
Через три месяца пойдет тридцатый годочек...
Неплохой защитник, но потолка своего мастерства походу достиг...
Через три месяца пойдет тридцатый годочек...