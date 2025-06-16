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«Краснодар» подписал игрока «Черноморца» и воспитанника своей академии

вчера, 10:23

Защитник «Черноморца» Виталий Стежко перешёл в «Краснодар». Игрок заключил контракт до конца сезона 2027/28.

Футболист является воспитанником академии «горожан». В прошлом сезоне он провёл в составе новороссийского клуба 30 матчей в Первой лиге, забил 2 мяча и сделал столько же результативных передач.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 11:13
Что-то воспитанник задержался на стажировке. Ну, посмотрим, куда поедет в аренду.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:39
Прямиком попылит в аренду...
Неплохой защитник, но потолка своего мастерства походу достиг...
Через три месяца пойдет тридцатый годочек...
Ержан Узакбаев
Ержан Узакбаев
вчера в 10:27
С возвращением!
Гость
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