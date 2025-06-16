«Краснодар» подписал игрока «Черноморца» и воспитанника своей академии

1750058614

вчера, 10:23

Защитник «Черноморца» перешёл в «Краснодар». Игрок заключил контракт до конца сезона 2027/28.

Футболист является воспитанником академии «горожан». В прошлом сезоне он провёл в составе новороссийского клуба 30 матчей в Первой лиге, забил 2 мяча и сделал столько же результативных передач.