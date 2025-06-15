Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии

Федерация футбола Италии объявила о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером национальной сборной.
Презентация специалиста пройдёт 19 июня в Риме. Президент FIGC Габриэле Гравина прокомментировал назначение:
Гаттузо — символ итальянского футбола. Его мотивация, профессионализм и опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими обязательствами национальной сборной. Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов, разделяя проект FIGC для общего развития нашего футбола, в котором синяя футболка играет стратегическую центральную роль.