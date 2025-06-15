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Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии

вчера, 16:44

Федерация футбола Италии объявила о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером национальной сборной.

Презентация специалиста пройдёт 19 июня в Риме. Президент FIGC Габриэле Гравина прокомментировал назначение:

Гаттузо — символ итальянского футбола. Его мотивация, профессионализм и опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими обязательствами национальной сборной. Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов, разделяя проект FIGC для общего развития нашего футбола, в котором синяя футболка играет стратегическую центральную роль.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:34
Это временная кандидатура.
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:52
Гатузо ни чем не поможет , состав у Италии хороший , Винченцо Итальяно вот кто поднимет эту сборную опять в топы
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:36
Удачи и побед Дженаро на новом поприще!
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:29
Я слышал Монголии
catal
catal ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 20:11
Это тот царь у которого медиа клуб занял последнее место, хотя он там орал что чтобы стать тренером не надо даже учиться? Его в Италию просто не пустят, визу не дадут как отмороженому.
Comentarios
Comentarios ответ catal (раскрыть)
вчера в 20:03
Есть еще один вариант Мостовой)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:45, ред.
Кто говорит, что Гаттузо жёсткими мерами наведёт порядок, видимо помнят его только как игрока. А как тренер он не был жёстким, как коуча его прекрасно характеризуют два слова: мямля и размазня.

Не будет того, о чём так мечтают - ни дисциплины не будет, ни результата. Больше поверю, что все разобьются на кучки "по интересам" и атмосфера только ухудшится.
Это назначение от безысходности. Нет просто никого сейчас в Италии, кто был бы новым Сакки или Липпи. Видимо, возвращение итальянского футбола как грозной силы придётся ещё подождать.
протон
протон
вчера в 17:25
поздравим Италию с пропуском третьего подряд чемпионата мира
112910415
112910415
вчера в 17:25
Путём ошибок, видимо, пройти необходимо!
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:19
Вот он и развалит Италию
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:13
С какой это стати Гаттузо называют символом итальянского футбола? Кто так решил?
catal
catal
вчера в 17:07
После Гаттузо будет две кандидатуры - Манчини и любой иностранный специалист, особенно Саутгейт.
протон
протон
вчера в 17:04
На ЧМ видимо итальянцев опять не увидим.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:53
Ну, пусть хоть встряска поможет команде.
7z67ea4umxag
7z67ea4umxag
вчера в 16:46
Удачи Гаттузо,им сейчас нужен такой жёсткий наставник
e5fcp559p84d
e5fcp559p84d
вчера в 16:45
Ничего хорошего из этого не будет
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