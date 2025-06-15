В «Сабахе» высказались об уходе Березуцкого с поста главного тренера клуба

Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов прокомментировал источнику отставку с поста главного тренера. Специалист, под руководством которого клуб впервые в истории выиграл Кубок Азербайджана, ушёл 14 июня по семейным обстоятельствам.

Решение Василия Владимировича не стало для нас неожиданностью — оно было взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами, возникшими немного ранее. Мы до последнего надеялись, что ситуация разрешится так, чтобы сотрудничество могло продолжиться, однако с уважением относимся к окончательному решению Березуцкого. Василий привёл команду к первому титулу в истории клуба, и его работа заслуживает самых высоких оценок.

Мы расстались на хорошей ноте. Не исключаем, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, Василий Владимирович может вновь возглавить нашу команду.