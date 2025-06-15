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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАзербайджан. Премьер-лига 2025/2026

В «Сабахе» высказались об уходе Березуцкого с поста главного тренера клуба

вчера, 13:58

Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов прокомментировал источнику отставку Василия Березуцкого с поста главного тренера. Специалист, под руководством которого клуб впервые в истории выиграл Кубок Азербайджана, ушёл 14 июня по семейным обстоятельствам.

Решение Василия Владимировича не стало для нас неожиданностью — оно было взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами, возникшими немного ранее. Мы до последнего надеялись, что ситуация разрешится так, чтобы сотрудничество могло продолжиться, однако с уважением относимся к окончательному решению Березуцкого. Василий привёл команду к первому титулу в истории клуба, и его работа заслуживает самых высоких оценок.

Мы расстались на хорошей ноте. Не исключаем, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, Василий Владимирович может вновь возглавить нашу команду.

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Все комментарии
3xence7sytdy
3xence7sytdy
вчера в 18:20
Сбежал, как крыса.
112910415
112910415
вчера в 17:18
Хорошо, что никто не обижен!
Old16
Old16
вчера в 16:36
В родной клуб
Red blu
Red blu
вчера в 15:40
Молодец Василий, есть первый трофей в качестве тренера!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:37
Васька теперь готов к ТОП клубам 🙃
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:22
Стандартная универсальная причина досрочного расторжения контракта. Интересно, что же это за семейные обстоятельства, которые помешали трудовой деятельности Василия Березуцкого. Видимо есть другая, главная причина ухода с должности главного тренера Сабаха.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:06
Главное что хорошо расстались и все довольны
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