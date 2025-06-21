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«Барселона» выплатит 28 млн евро в качестве премий игрокам и сотрудникам

вчера, 17:50

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о том, что все работники клуба получат бонус по итогам сезона.

Большая часть из доступных средств (28 млн евро) достанется футболистам. По информации источника, каждый игрок основного состава получит в среднем около 1,25 млн евро. Ещё 3 миллиона будут распределены между тренерами и сотрудниками команды.

Напомним, что в прошедшем сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 09:27, ред.
    HE Э ГO И CT
    HE Э ГO И CT
    сегодня в 00:55
    За хорошую игру..
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Вы абсолютно ПРАВЫ!! Ну куда без хейтеров, они есть и у Флика. Работу свою в Барселоне он выполняет безупречно! То, что он сделал с Реалом по ходу сезона - вот его уровень! С Баварией выиграл ЛЧ. Ковид не Ковид - это все отговорки и отмазки без оснований. Со сборной у них сейчас мало кто справится.
    Capral
    Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Про сборную Германии мне говорить не надо, я с самого начала был против Нагеля и предупреждал, что он ничего не добьётся в сборной, тем более, Фёллер хотел поставить Ф.Магата, но крестный Нагеля Л.Маттеус потребовал поставить своего любимчика, ну вот и результат... Мало того, что как тренер нулевой, так еще и человек невоспитанный.

    Что касается ушастного у Флика, то как я неоднократно вспоминал- победа эта была добыта в ковидный год, при пустых трибунах, а впечатление создавалось, что игрались товарняки.))) Какой класс он показал с Барселоной, показал всей Европе Индзаги, который, в свою очередь был нещадно бит в финале, без шансов...
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Доброго вечера, Виктор!

    Глядя на последние результаты сборной Германии, совершенно не видно, что все, кто ругал Флика, правы.
    Да и вообще, Флик пришёл в Баварию и взял ушастого, хотя перед ним мюнхенцев реально развалили. Кто там был тренером, я уже не помню. Ковач, вроде бы. Когда кто только не ругал немецкий коллектив.
    А Флик на этом наследии выиграл ЛЧ. Теперь свой класс показал с Барселоной. Результаты говорят за него, а Фёллер, получается, просто болтает без оснований.
    Capral
    Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 18:23
    А немецкая пресса, фактически оказалась права, когда песочила конФЛИКта. Ну как мог, чемпион мира и победитель ЛЧ Р.Феллер подать руку человеку, которого Индзаги переиграл как мальчишку?))) А игроки сборной сразу раскусили, этого, с позваления сказать тренера и послали его куда подальше. Так что, Юрий, немецкая пресса знает своё дело...

    Приветствую, Коллега!!!
    протон
    протон
    вчера в 18:01
    Что ж сказать - заслужили полностью за прошедший сезон )
    Теперь надо поддержать и приумножить победы в предстоящем сезоне )
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 17:57
    Я бы ещё на развитие немецкой прессы пару сотен евро на их месте отправил. 🤔
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 17:55
    Имеют на это право. Хороший сезон
    Гость
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