«Барселона» выплатит 28 млн евро в качестве премий игрокам и сотрудникам

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вчера, 17:50

Президент «Барселоны» объявил о том, что все работники клуба получат бонус по итогам сезона.

Большая часть из доступных средств (28 млн евро) достанется футболистам. По информации источника, каждый игрок основного состава получит в среднем около 1,25 млн евро. Ещё 3 миллиона будут распределены между тренерами и сотрудниками команды.

Напомним, что в прошедшем сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.