«Барселона» выплатит 28 млн евро в качестве премий игрокам и сотрудникам

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о том, что все работники клуба получат бонус по итогам сезона.
Большая часть из доступных средств (28 млн евро) достанется футболистам. По информации источника, каждый игрок основного состава получит в среднем около 1,25 млн евро. Ещё 3 миллиона будут распределены между тренерами и сотрудниками команды.
Напомним, что в прошедшем сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.
Приветствую, Коллега!!!
Приветствую, Коллега!!!
Глядя на последние результаты сборной Германии, совершенно не видно, что все, кто ругал Флика, правы.
Да и вообще, Флик пришёл в Баварию и взял ушастого, хотя перед ним мюнхенцев реально развалили. Кто там был тренером, я уже не помню. Ковач, вроде бы. Когда кто только не ругал немецкий коллектив.
А Флик на этом наследии выиграл ЛЧ. Теперь свой класс показал с Барселоной. Результаты говорят за него, а Фёллер, получается, просто болтает без оснований.
Глядя на последние результаты сборной Германии, совершенно не видно, что все, кто ругал Флика, правы.
Да и вообще, Флик пришёл в Баварию и взял ушастого, хотя перед ним мюнхенцев реально развалили. Кто там был тренером, я уже не помню. Ковач, вроде бы. Когда кто только не ругал немецкий коллектив.
А Флик на этом наследии выиграл ЛЧ. Теперь свой класс показал с Барселоной. Результаты говорят за него, а Фёллер, получается, просто болтает без оснований.