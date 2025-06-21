Легенда баскетбола стал акционером «Пари Сен-Жермен»

Qatar Sports Investments (QSI), мажоритарный акционер «Пари Сен-Жермен», подписал соглашение об инвестициях и стратегическом партнёрстве с одним из лучших баскетболистов в истории Кевином Дюрантом и ведущим инвестором в сфере спорта и развлечений.
Американец через свою медиа- и инвестиционную компанию Boardroom, основанную совместно с его давним деловым партнёром Ричем Клейманом, приобретает прямую миноритарную долю в клубе.
На момент августа 2024-го Дюрант уже установил связь с ПСЖ через Arctos Partners, миноритарного акционера клуба. Ранее на этой неделе QSI и Boardroom Sports Holdings — личная инвестиционная компания Кевина, владеющая долями в нескольких крупных спортивных командах и лигах, подписали соглашение о покупке акций и стратегическом партнёрстве, официально оформив прямой вход Дюранта в качестве миноритарного акционера действующих победителей Лиги чемпионов.
В рамках этого партнёрства стороны будут сотрудничать по широкому спектру коммерческих, инвестиционных и контент-производственных инициатив. Дюрант также поддержит стратегию диверсификации и роста клуба на спортивном и коммерческом уровнях, включая совместную разработку товаров и оригинального медиа-контента, развитие стратегии клуба в США и на других международных рынках, поддержку PSG for Communities (благотворительного фонда клуба и отдела по сбору средств), и предоставление своих экспертных знаний по мультиспортивной стратегии «Пари Сен-Жермен», в том числе в отношении будущих проектов в области баскетбола.