Легенда баскетбола стал акционером «Пари Сен-Жермен»

1750498851

вчера, 12:40

Qatar Sports Investments (QSI), мажоритарный акционер «Пари Сен-Жермен», подписал соглашение об инвестициях и стратегическом партнёрстве с одним из лучших баскетболистов в истории Кевином Дюрантом и ведущим инвестором в сфере спорта и развлечений.

Американец через свою медиа- и инвестиционную компанию Boardroom, основанную совместно с его давним деловым партнёром Ричем Клейманом, приобретает прямую миноритарную долю в клубе.

На момент августа 2024-го Дюрант уже установил связь с ПСЖ через Arctos Partners, миноритарного акционера клуба. Ранее на этой неделе QSI и Boardroom Sports Holdings — личная инвестиционная компания Кевина, владеющая долями в нескольких крупных спортивных командах и лигах, подписали соглашение о покупке акций и стратегическом партнёрстве, официально оформив прямой вход Дюранта в качестве миноритарного акционера действующих победителей Лиги чемпионов.