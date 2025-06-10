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Акинфеев и ещё 7 футболистов, которые преждевременно ушли из своих сборных

вчера, 19:00
Акинфеев Игорь
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь

Многие ушли со скандалом.

Бывшие звезды «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» входят в число тех, кто преждевременно завершил международную карьеру. В наши дни все чаще футболисты продолжают играть почти до сорока лет, однако некоторые из них все равно решают уйти из международного футбола в более молодом возрасте. Давайте вспомним тех, кто решил сосредоточиться на клубном футболе.

Роберт Левандовски

Для многих футболистов уход из международного футбола в возрасте 36 лет показался бы вполне нормальным, но это не относится к Левандовскому. Нападающий «Барселоны» по-прежнему входит в число лучших форвардов мирового футбола, но решил покинуть национальную сборную из-за разногласий с тренером Михалом Пробжем.

Левандовски сделал сенсационное заявление в социальных сетях после того, как Пробеж исключил его из состава. Суть в том, что Роберт не приехал в расположение сборной, тренер подумал, что он просто увиливает от работы, поэтому решил отобрать у Левандовского капитанскую повязку. Мол, почему это он за сборную не хочет играть из-за усталости, а за «Барселону» играл, когда уже они оформили чемпионство и доигрывали сезон в последних турах Ла Лиги. В ответ Левандовски хотел оформить передачу повязки так словно он сам решил отказаться от данного звания, но тренер уже объявил о решении, обозначив его как свое личное. Поэтому Роберт психанул и заявил, что больше при этом тренере за сборную не сыграет.

«Принимая во внимание обстоятельства и потерю доверия к тренеру, я принял решение уйти из сборной Польши до тех пор, пока он остается у руля. Надеюсь, у меня еще будет шанс сыграть перед лучшими болельщиками в мире», — сказал Левандовски.

До ЧМ есть еще примерно год, так что ситуация в теории может измениться.

Лионель Месси

Проиграв свой четвертый финал крупного турнира с Аргентиной, Месси в 2016 году принял неожиданное решение уйти из сборной. К счастью для аргентинских болельщиков, его отсутствие продлилось всего около месяца, прежде чем Лео вернулся в сборную Аргентины. С тех пор он завоевал четыре международных трофея, и по сей день, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему на высоком уровне выступает за свою сборную.

Пол Скоулз

После того, как сборная Англии с трудом смогла собрать в одной команде Скоулза, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, Пол принял решение уйти из международного футбола в возрасте 29 лет. Он продолжал демонстрировать первоклассные выступления на клубном уровне даже после тридцати лет, но играть за сборную не хотел.

«В то время у меня была молодая семья, и уезжать в сборную на десять дней, а иногда и на шесть недель летом, было неудобно, и мне это не нравилось. Я знаю, что было много разговоров о том, что Свен-Йоран Эрикссон поставил меня на левый фланг полузащиты, поэтому я якобы ушел, но это никогда не было проблемой. Моя форма в последних 20 или 30 матчах была недостаточно хорошей, а Стивен и Фрэнк были двумя первоклассными игроками, с которыми он ставил центральных полузащитников. Я был слева, но я играл там много раз за „Юнайтед“ и был там довольно неплох, забил несколько голов, так что это никогда не было причиной моего ухода из сборной. Это был просто мой личный выбор», — рассказал он BBC 5Live.

Герд Мюллер

Легендарный немецкий нападающий покинул национальную сборную в возрасте 28 лет, вскоре после победы на чемпионате мира 1974 года. Есть информация, что он объявил о завершении карьеры в сборной Германии после ссоры с Немецкой футбольной ассоциацией на праздновании победы в турнире. Якобы Мюллер был недоволен тем, что женам игроков не разрешили присутствовать на мероприятии, в то время как женам судей разрешили. Уйдя из сборной, Мюллер продолжал забивать большое количество голов за мюнхенскую «Баварию» еще семь лет.

Алан Ширер

Ширер ушел из сборной после Евро-2000 в возрасте 29 лет. Несмотря на то, что во время чемпионата мира 2002 года и чемпионата Европы 2004 года ходили слухи о его возвращении в состав, он остался верен своему решению. Хотя на тех турнирах Алан точно бы пригодился.

Самир Насри

После того, как Насри не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира 2014 года, он объявил о завершении международной карьеры в возрасте 27 лет. Француз два года размышлял над решением завершить карьеру в сборной, и невызов в состав сборной на мундиаль стало последней каплей. Потом рассказывал, что в сборную простым парням сложно попасть, все по блату устроено.

«Я больше не хочу играть за сборную Франции. Я не хочу там находиться. Я несчастлив, я не хочу больше играть за сборную. Я думаю, что разумнее прекратить это и сосредоточиться на своей клубной карьере. Я думал об этом с чемпионата Европы 2012 года. Это просто подтверждение того, что я чувствовал», — заявил тогда Насри журналистам.

Кевин-Принс Боатенг

Боатенг ушел из сборной в возрасте 24 лет, назвав усталость от путешествий одной из причин своего ухода. Затем он ненадолго вернулся, чтобы принять участие в чемпионате мира 2014 года, хотя его второе пребывание в составе сборной Ганы было столь же недолгим. Полузащитник был досрочно отправлен домой с турнира из-за ссоры с главным тренером Джеймсом Квеси Аппиа, и впоследствии больше никогда не играл за национальную сборную.

Игорь Акинфеев

Вратарь ЦСКА великолепно провел ЧМ-2018, его сейв с испанцами будут еще долго вспоминать, казалось бы, вот он пик карьеры! Наслаждайся этим, но Игорь решил иначе. В октябре того же года объявил, что больше за сборную не сыграет, тогда ему было 32 года. Прошло уже 7 лет, Акинфеев до сих пор основной голкипер ЦСКА и постоянно входит в список лучших вратарей сезона. Впрочем, такой глыбе обычные товарищеские матчи явно не подошли бы, но вот до 2022 года мог бы и поиграть. Недавно вошел в историю российского футбола.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ andrewheat (раскрыть)
сегодня в 14:06
Этот вопрос риторический лишь для человека далекого от глубокого понимания футбола и его психологической основы и фактических обстоятельств карьеры безусловно лучшего вратаря РФ в 21 веке. К 2012 году к возрасту 26 лет Акинфеев имел две тяжелейшие травмы. причем на одном колене. После такого люди инвалидами становятся и уходят из спорта. А он еще 6 лет защищал ворота и клуба и сборной.. Ему постоянно после игр откачивали и до сих пор откачивают жидкость из колена и он по 2-3 дня не тренируется. Поэтому он в том числе и по совету врачей, принял решение уйти из сборной. И вот уже реально 7 лет остается по прежнему самым стабильным вратарем РПЛ. Не случайно до 22 года (4 года) разные тренеры сборной пытались убедить его вернуться в сборную. Эти разговоры прекратились с отлучением РФ от футбола. И теперь вопрос не только вратаря, но и состава этой сборной мало кого волнует да и интересует. В этой связи советую делать выводы впредь с учетом фактической информации по событию и не ломыслов и измышлений. Всего хорошего
andrewheat
andrewheat
сегодня в 09:45
ЧМ-2018 это второй по вышине пик сборной России после Евро-2008. Не могу знать мотивов Игоря относительно ухода из сборной, но получилось так, что он ушёл на пике. Получилось красиво. Чтобы он мог дать сборной если бы остался? Безусловно, он мог бы стать неоспоримым лидером, но сделало бы одно его лидерство сколь-нибудь значимую разницу с тем, что получилось без него? Вопрос риторический.
lotsman
lotsman
вчера в 19:10
А зачем ему сборная сейчас, в этой ситуации? Пусть в сборной натаскивают молодых вратарей. В этой ситуации самое время наигрывать молодые составы для сборной. Когда придёт время, а оно всё равно придёт, в сборной будет хорошо наигранный состав молодых игроков. Нынешние игроки, к тому времени уже будут заканчивать карьеру. Для этого нужен хороший тренер и партнёры по играм. Играть надо со всеми, с кем сожем договориться.
Гость
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