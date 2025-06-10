Акинфеев и ещё 7 футболистов, которые преждевременно ушли из своих сборных

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вчера, 19:00

Многие ушли со скандалом.

Бывшие звезды «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» входят в число тех, кто преждевременно завершил международную карьеру. В наши дни все чаще футболисты продолжают играть почти до сорока лет, однако некоторые из них все равно решают уйти из международного футбола в более молодом возрасте. Давайте вспомним тех, кто решил сосредоточиться на клубном футболе.

Роберт Левандовски

Для многих футболистов уход из международного футбола в возрасте 36 лет показался бы вполне нормальным, но это не относится к Левандовскому. Нападающий «Барселоны» по-прежнему входит в число лучших форвардов мирового футбола, но решил покинуть национальную сборную из-за разногласий с тренером Михалом Пробжем.

Левандовски сделал сенсационное заявление в социальных сетях после того, как Пробеж исключил его из состава. Суть в том, что Роберт не приехал в расположение сборной, тренер подумал, что он просто увиливает от работы, поэтому решил отобрать у Левандовского капитанскую повязку. Мол, почему это он за сборную не хочет играть из-за усталости, а за «Барселону» играл, когда уже они оформили чемпионство и доигрывали сезон в последних турах Ла Лиги. В ответ Левандовски хотел оформить передачу повязки так словно он сам решил отказаться от данного звания, но тренер уже объявил о решении, обозначив его как свое личное. Поэтому Роберт психанул и заявил, что больше при этом тренере за сборную не сыграет.

«Принимая во внимание обстоятельства и потерю доверия к тренеру, я принял решение уйти из сборной Польши до тех пор, пока он остается у руля. Надеюсь, у меня еще будет шанс сыграть перед лучшими болельщиками в мире», — сказал Левандовски.

До ЧМ есть еще примерно год, так что ситуация в теории может измениться.

Лионель Месси

Проиграв свой четвертый финал крупного турнира с Аргентиной, Месси в 2016 году принял неожиданное решение уйти из сборной. К счастью для аргентинских болельщиков, его отсутствие продлилось всего около месяца, прежде чем Лео вернулся в сборную Аргентины. С тех пор он завоевал четыре международных трофея, и по сей день, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему на высоком уровне выступает за свою сборную.

Пол Скоулз

После того, как сборная Англии с трудом смогла собрать в одной команде Скоулза, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, Пол принял решение уйти из международного футбола в возрасте 29 лет. Он продолжал демонстрировать первоклассные выступления на клубном уровне даже после тридцати лет, но играть за сборную не хотел.

«В то время у меня была молодая семья, и уезжать в сборную на десять дней, а иногда и на шесть недель летом, было неудобно, и мне это не нравилось. Я знаю, что было много разговоров о том, что Свен-Йоран Эрикссон поставил меня на левый фланг полузащиты, поэтому я якобы ушел, но это никогда не было проблемой. Моя форма в последних 20 или 30 матчах была недостаточно хорошей, а Стивен и Фрэнк были двумя первоклассными игроками, с которыми он ставил центральных полузащитников. Я был слева, но я играл там много раз за „Юнайтед“ и был там довольно неплох, забил несколько голов, так что это никогда не было причиной моего ухода из сборной. Это был просто мой личный выбор», — рассказал он BBC 5Live.

Герд Мюллер

Легендарный немецкий нападающий покинул национальную сборную в возрасте 28 лет, вскоре после победы на чемпионате мира 1974 года. Есть информация, что он объявил о завершении карьеры в сборной Германии после ссоры с Немецкой футбольной ассоциацией на праздновании победы в турнире. Якобы Мюллер был недоволен тем, что женам игроков не разрешили присутствовать на мероприятии, в то время как женам судей разрешили. Уйдя из сборной, Мюллер продолжал забивать большое количество голов за мюнхенскую «Баварию» еще семь лет.

Алан Ширер

Ширер ушел из сборной после Евро-2000 в возрасте 29 лет. Несмотря на то, что во время чемпионата мира 2002 года и чемпионата Европы 2004 года ходили слухи о его возвращении в состав, он остался верен своему решению. Хотя на тех турнирах Алан точно бы пригодился.

Самир Насри

После того, как Насри не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира 2014 года, он объявил о завершении международной карьеры в возрасте 27 лет. Француз два года размышлял над решением завершить карьеру в сборной, и невызов в состав сборной на мундиаль стало последней каплей. Потом рассказывал, что в сборную простым парням сложно попасть, все по блату устроено.

«Я больше не хочу играть за сборную Франции. Я не хочу там находиться. Я несчастлив, я не хочу больше играть за сборную. Я думаю, что разумнее прекратить это и сосредоточиться на своей клубной карьере. Я думал об этом с чемпионата Европы 2012 года. Это просто подтверждение того, что я чувствовал», — заявил тогда Насри журналистам.

Кевин-Принс Боатенг

Боатенг ушел из сборной в возрасте 24 лет, назвав усталость от путешествий одной из причин своего ухода. Затем он ненадолго вернулся, чтобы принять участие в чемпионате мира 2014 года, хотя его второе пребывание в составе сборной Ганы было столь же недолгим. Полузащитник был досрочно отправлен домой с турнира из-за ссоры с главным тренером Джеймсом Квеси Аппиа, и впоследствии больше никогда не играл за национальную сборную.

Игорь Акинфеев