Рэшфорд оценил шансы Ямаля на «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» оценил шансы игрока «Барселоны» на «Золотой мяч».

Это будет зависеть от того, что важнее тем людям, которые будут выбирать лучшего. Если победа в Лиге чемпионов, то тогда «Золотой мяч» выиграет Усман Дембеле. Если умение играть, то мой фаворит — Ямаль. Хотел бы я когда-нибудь сыграть в одной команде с Ламином? Конечно. А ведь он ещё будет прибавлять. Даже не представляю, что мы будем говорить про него через три года.