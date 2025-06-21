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Рэшфорд оценил шансы Ямаля на «Золотой мяч»

вчера, 22:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оценил шансы игрока «Барселоны» Ламина Ямаля на «Золотой мяч».

Это будет зависеть от того, что важнее тем людям, которые будут выбирать лучшего. Если победа в Лиге чемпионов, то тогда «Золотой мяч» выиграет Усман Дембеле. Если умение играть, то мой фаворит — Ямаль. Хотел бы я когда-нибудь сыграть в одной команде с Ламином? Конечно. А ведь он ещё будет прибавлять. Даже не представляю, что мы будем говорить про него через три года.

Ранее стало известно о том, что Рэшфорд хочет уйти из МЮ и присоединиться к «Барселоне».

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 13:54
Я надеюсь он свалит из МЮ и поскорее
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 00:59
Ямаль прекрасен.. Но ЗМ ему рано.. Для него это лучше.. ☝️
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:46
С каких это пор Рэшфорда стал экспертом по Золотым Мячам? Понятно, что человек хочет перейти в Барселону, но нельзя же так откровенно заискивать перед Ямалем. На самом деле и Дембеле, и Ямаль заслуживают высшую индивидуальную награду, но ЗМ только один. Кстати его может получить кто-то третий.
catal
catal
вчера в 23:40, ред.
Через какое-то время его будут как Месси в ПСЖ освистывать болельщики за унылую, серую и пораженческую игру, а потом финансовые спонсоры требовать за это еще один золотой мяч, и ведь дадут, как и Месси за поражения и бред на поле.
протон
протон
вчера в 22:57
Ямаль еще молод, не хватает опыта и уверенности в себе, что и продемонстрировал финал Лиги Наций. Но если не сбавит обороты, ЗМ и не один в будущем возьмет
Гость
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